12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Serdar Ortaç kardeşiyle ilgili acı haberi paylaştı

Serdar Ortaç kardeşiyle ilgili acı haberi paylaştı

En son Menajerimi Ara dizisiyle ekran karşısına çıkan Serdar Ortaç, dizide depresyona girmiş şarkıcıyı canlandırmıştı. Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Serdar Ortaç bir süredir tedavi gören kardeşi Serkan Ortaç'ın vefat haberini paylaştı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 01:56
Takip Et

Şarkıcı Serdar Ortaçın kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti

Serdar Ortaç kardeşiyle ilgili acı haberi paylaştı
+
Aa
-

Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl kardeşine H1N1 virüsü teşhisi konduğunu açıklamıştı. Kendisi de MS hastası olan Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan uzun bir zamandır tedavi görüyordu.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşi Serkan Ortaç'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Serdar Ortaç yaptığı paylaşımda: " Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart Pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camii'nde kılınıp Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

UZUN ZAMANDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Serkan Ortaç 3.5 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, program öncesi gazetecilerin sorularını cevaplamış ve kardeşine H1N1 virüsü teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Ortaç, kardeşinin hastalığıyla ilgili "Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş, bunun bünyesine daha ağır gelmiş.

Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. '10 gün de olur, 2 ay da olur' diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
2
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
3
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
4
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
5
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
6
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Galatasaray Kasımpaşa: İlk onbir belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
7
﻿Galatasaray Kasımpaşa: İlk onbir belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
﻿Galatasaray Kasımpaşa: İlk onbir belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
﻿Kuzey Kore lideri Kim'den 'Gerçek savaşa hazır olun' mesajı
﻿Kuzey Kore lideri Kim'den 'Gerçek savaşa hazır olun' mesajı
﻿Kuzey Kore lideri Kim'den 'Gerçek savaşa hazır olun' mesajı
﻿Bayern Münih Ausburg maçında inanılmaz skor. Berisha 2 gol attı
﻿Bayern Münih Ausburg maçında inanılmaz skor. Berisha 2 gol attı
﻿Bayern Münih Ausburg maçında inanılmaz skor. Berisha 2 gol attı
﻿Tarım işletmesine ait tarlada yangın çıktı
﻿Tarım işletmesine ait tarlada yangın çıktı
﻿Tarım işletmesine ait tarlada yangın çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.