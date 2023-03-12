Serdar Ortaç kardeşiyle ilgili acı haberi paylaştı

Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl kardeşine H1N1 virüsü teşhisi konduğunu açıklamıştı. Kendisi de MS hastası olan Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan uzun bir zamandır tedavi görüyordu.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşi Serkan Ortaç'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Serdar Ortaç yaptığı paylaşımda: " Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart Pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camii'nde kılınıp Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

UZUN ZAMANDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Serkan Ortaç 3.5 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, program öncesi gazetecilerin sorularını cevaplamış ve kardeşine H1N1 virüsü teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Ortaç, kardeşinin hastalığıyla ilgili "Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş, bunun bünyesine daha ağır gelmiş.

Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. '10 gün de olur, 2 ay da olur' diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.