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Bakan Varank'tan vatandaşa ikinci el telefon önerisi: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz

Yenilenmiş teknolojik ürün satışı yapan özel bir firmanın yenileme merkezi açılışında konuşan Bakan Varank, “Türkiye dünyada en sık telefon değiştiren, en yeni telefonları kullanan bir ülkeydi. Fransa, Almanya ve İngiltere'den daha yeni telefonları kullanıyorduk, daha sık telefon değiştiriyorduk. İkinci el telefon pazarı, bu açılardan da daha önemli. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz.” dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 18:05
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Mustafa Varank: Sık telefon değiştirmek Türkiye'nin ihtiyacı değil, biz bu kadar zengin bir ülke değiliz

Bakan Varank'tan vatandaşa ikinci el telefon önerisi: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Son iki seneye kadar Türkiye dünyada en sık telefon değiştiren, en yeni telefonları kullanan bir ülkeydi. Fransa, Almanya ve İngiltere'den daha yeni telefonları kullanıyorduk, daha sık telefon değiştiriyorduk. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz, milli gelir karşılaştırmalarına baktığınızda bu kadar sık telefon değiştirmek aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey değil” diye konuştu.



Varank, Kağıthane'de, EasyCep Yenileme Merkezi açılış törenine katıldı, Avrupa ülkelerinden örnekler vererek, milli gelir karşılaştırmalarına bakıldığında sık telefon değiştirmenin Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını söyledi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, özetle şu ifadeleri kullandı:

“Akıllı telefon satışları özelinde baktığımızda dünyada 450 milyar dolarlık bir pazar var ülkemizde de pazar oldukça büyük. Türkiye olarak ihtiyacımızın büyük kısmını ithalatla karşılama durumunda kalıyoruz. Türkiye'de yerli üreticiler de var fakat, hala ciddi bir ithalat yapıyoruz. Son iki seneye kadar Türkiye dünyada en sık telefon değiştiren, en yeni telefonları kullanan bir ülkeydi.

“BİZ BU KADAR ZENGİN BİR ÜLKE DEĞİLİZ”

Fransa, Almanya ve İngiltere'den daha yeni telefonları kullanıyorduk, daha sık telefon değiştiriyorduk. İkinci el telefon pazarı, bu açılardan da daha önemli. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz, milli gelir karşılaştırmalarına baktığınızda bu kadar sık telefon değiştirmek aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey değil. Bu manada ikinci el yenilenebilir telefon piyasası, vatandaşlarımıza yeni bir alternatifi de, bir yeni imkanı da getirmiş oluyor. Bu manada yenileme merkezleri ithalatın önüne geçerek de ülkemize ekonomik değer anlamında büyük katkılar sağlayacak, cari açığın azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Yenileme merkezleri sürdürülebilirlik ve ekonomik anlamda ülkemize büyük faydalar sağlıyor. Bu piyasa büyüyecek, piyasada imkanlar çeşitlenecek, bu sektörün önünün açık olduğunu ifade ediyoruz.”

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Gökhan 61
14.10.2022 18:28
Ülkenin zengin olmadığını anladı garip birde kendileri israfsan vazgeçselerdi  
 
Levent KILIÇ
14.10.2022 18:22
Bir holding LCD fabrikası için devlet teşviği talep ettiğinde proje desteklenseydi durum nasıl olurdu? Yakın tarih kitabını bir de bu yüzünden okusak mı?  
 
Yeter
14.10.2022 18:09
Vatandaşa vermeye geldimi fakir ülkeyiz. Yandaşa Afgana Suriyeliye verirken zenginiz. Siz bu ülkenin başına gelen en büyük felaketsiniz  
 
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