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2. el eşya satan esnaf: 2 yıldan beri işlerimiz güzel. Millet 2. Ele yöneldi, yeni alacak güçleri yok

Osmaniye’de vatandaşlar, alım gücünün düşmesi nedeniyle ihtiyaçlarını ikinci el eşyalarla karşılıyor. Osmaniye’de ikinci el eşya alıp satan Zati Genç, “2 yıldan beri işlerimiz güzel. Millet ikinci ele yöneldi, yeni alacak güçleri yok” dedi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:11
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Osmaniye'de 2. el eşya satan esnaf: 2 yıldan beri işlerimiz güzel. Millet 2. Ele yöneldi, yeni alacak güçleri yok

2. el eşya satan esnaf: 2 yıldan beri işlerimiz güzel. Millet 2. Ele yöneldi, yeni alacak güçleri yok
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Osmaniye’de ikinci el eşya ticareti giderek artıyor. Alım gücünün düşmesi ve gelen zamlardan dolayı vatandaşlar ikinci el eşyaya rağbet gösteriyor.

“ALIM GÜCÜ SIFIR, HALKIMIZ ÇOK PERİŞAN”

Osmaniye’de ikinci el eşya alıp satan Zati Genç, insanların alım güçleri düştüğü için ikinci el eşyalara yöneldiğini belirterek şunları söyledi:

“40 seneden beri bu işle uğraşıyorum. İkinci el malzeme satıyoruz. Vatandaşımızın alım gücü yok. Yeniyi zaten alamıyorlar. Bu ikinci eli almaya geliyorlar. Biz ‘20 lira’ diyoruz, ‘25 lira’ diyoruz; ‘5 liraya ver, 10 liraya ver’ diyorlar. Güçleri yok adamların. Halkımız bu yönden çok perişan, yenisini alacak durumları yok. Bu ikinci eli de açtık, yine de iyi kötü vatandaş alıyor, giyiyor, geri getiriyor, geri götürüyor. Parası olmayana öyle veriyoruz, hediye ediyoruz. Ama alım gücü sıfır, halkımız çok perişan.

“2 YILDAN BERİ İŞLERİMİZ GÜZEL”

Daha önceleri iyiydi; bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce iyiydi ama şu an alım gücü kalmadı milletin. Millet çok perişan. Son 2 yıldan beri bu ikinci el malzeme alımı yükseldi. Daha önce ölüydü. Zamlar arttı, millet hep bu ikinci ele düştü. Bu ikinci eli de alırken yine de biz ‘25 lira’ diyoruz, ‘15’e ver, 10 liraya ver, 5 liraya ver’ diye üstümüze geliyorlar. Ama bu 2 yıldan beri işlerimiz güzel. Millet ikinci ele yöneldi, yeni alacak güçleri yok.”

“ENFLASYON YÜKSEK OLDUĞU İÇİN, PAHALILIK YÜKSEK OLDUĞU İÇİN İKİNCİ ELE TALEP YÜKSEK”

İkinci el eşya satan bir başka esnaf Hikmet Kırmızıtaş ise “Lokantada çalışıyordum, paça ustasıydım. Fıtık dolayısıyla sakatlandım, iş göremez hale geldim. Parasız kaldık, mecbur ikinci el işe başladım 2 yıldır. Bu esnada hayırseverler de bazen bana getiriyorlar dükkanıma, bir ekmek çıkar diye bana veriyorlar parasız. Bir de ücretli de aldığımız oluyor. Onun için bunu da yapmadığımız takdirde gelirimiz yok. Bize yardım eden yok. İstihdam yok, çalışanım yok, mecbur bu işe yöneldik. Enflasyon yüksek olduğu için, pahalılık yüksek olduğu için ikinci ele talep yüksek” diye konuştu.

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