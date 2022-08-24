Facebook'ta ünlülerin paylaşımları anasayfayı kapladı: Şikayetler gelmeye başladı

Bazı kullanıcılar Facebook hesabına girdiklerinde ana sayfalarında arkadaşlarını ya da takip ettiği sayfaları ve ünlüleri görmek yerine sadece ünlülerin paylaşımları ve PayPal bağış bağlantıları görmeye başladı. Spam olarak gönderilen kripto para birimi projelerinin tanıtımları yapılmış ve kullanıcılar bu durumdan rahatsız olarak durumu Facebook yöneticilerine bildirdi.

Bu sorunun tüm kullanıcılarda görülmediği aktarılırken ABD’li kullanıcıların gece geç saatlerden itibaren Facebook’ta yaşanan spam sorununu bildirdikleri ifade edildi. Meta’nın resmi sitesinde ise herhangi bir sorundan söz edilmedi.

Kullanıcılar tarafından sorunun şu anda çözüldüğü ifade edilirken bazı kullanıcıların bu sorundan dolayı mağdur edildiği ortaya çıktı. Ana sayfaya düşen spam linklere tıklayan kullanıcıların ya telefonlarına virüs girdi ya da dolandırılıp küçük miktarlarda da olsa paralarını kötü yazılımlara kaptırdılar.