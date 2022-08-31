﻿Twitch ve YouTube, Facebook'u geçti: Uygulama artık kullanılamayacak

Facebook’un kullanıcılarına oyun sağlamış olduğu Gaming bölümü 2018 yılında kullanıcıların deneyimini artırmak için kurulmuştu. 2020 yılında ise bağımsız bir uygulama olarak karşımıza çıkmıştı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Temel olarak Twitch uygulamasına rekabet amaçlı çıkarılan uygulamanın Meta tarafından kapatılacağını açıkladı.

Bu kapatma işleminin Meta tarafından yapılan açıklamalarında Facebook.com’dan yürütüleceği ifade edildi. Ancak kapatılma işleminin içerik üreticilerini ve Gaming izleyicilerini etkilemeyeceği ifade edildi.

Gaming uygulamasının bu yılki izlenme sayısı 1,4 milyar civarında kaldığı ifade edildi. Bu sayıyla Facebok Gaming’in YouTube ve Twitch’e yenildiği açıklandı.

Daha önceleri YouTube da uygulamadan bağımsız bir YouTube Gaming kurmuştu. Bu uygulama da uzun soluklu olmadı.