Fahriye Evcen en sonunda isyan etti. 'Artık vazgeçin çok sıkıldım'

Eşi Burak Özçivit ile yer aldığı mobilya markasının reklam çekiminde, sette kendilerine özel karavan ayarlanmadığı sebebi ile kriz çıkardığı konuşulan ünlü güzel Fahriye Evcen sonundan isyan etti.

Haklarında çıkan iddiaların ardından Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Instagram hesaplarından açıklama yaptı.

"ÇOK SIKILDIK,BIKTIK,USANDIK"

Ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik. 3 gün boyunca güldük, eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı biz de bütün ekibimizle bu mutluluğu, güzelliği konuşup yaşarken...

İddia adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçma sapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık, bıktık, usandık.

Lütfen, lütfen bizim üzerimizden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın" ifadelerini kullandı.

Eşi Evcen ise Burak Özçivit’in paylaşımını alıntılayıp, "Artık gerçekten benim üzerimden hiç alakamın olmadığı haberler yapmaktan vazgeçseniz. Çok sıkıldım...

Konunun benimle alakası yokken nasıl bana mal edilebiliyor anlamış değilim. Hepimize sağlıklı bir ruh hali, huzur ve mutluluk diliyorum" sözlerini kullanarak isyan etti.

FİRMA DA AÇIKLAMA YAPTI

İddiaların odağında olan firma da sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayarak, "Son dönemde medyada yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile gerçekleştirdiğimiz reklam çekimi hakkındaki olumsuz haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Çekimler sorunsuz ve keyifli bir atmosferde tamamlanmıştır. Kamuoyunun yanıltıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" şeklinde açıklama yaptı..