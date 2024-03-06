Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı
Kaynak: Haber Merkezi
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaşım yaptı. Görenler hayran hayran bir daha baktı... İşte detaylar...
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Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 1

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ünlüler dünyasının en çok para kazanan çiftlerinden biri. Lüks villaları, gören herkesi büyülüyor.

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Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 2

Özel hayatlarıyla ilgi çeken ve sık sık haber olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sanat camiasının mutlu ve uyumlu çiftleri arasında.

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Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 3

Reklam anlaşmalarıyla da dikkat çeken ünlü çift, son olarak bir mobilya firmasıyla 2 yıllığına 80 milyon TL’lik bir sözleşme imzaladı.

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Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 4

Özçivit çifti, kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı da ihmal etmedi. Beş ayda ikinci villalarını satın aldılar ve bunun için 4 milyon 250 bin dolar ödediler.

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Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 5

Fahriye Evcen, sosyal medyada sık sık evinin fotoğraflarını paylaşıyor.

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Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 6

Evcen’in lüks evi, gold ve krem renklerin ağırlıklı olduğu bir tasarıma sahip. Evi görenler, hayranlıklarını gizleyemiyor.

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Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 7

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaşım yaptı.

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Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 8

Görenler hayran hayran bir daha baktı...

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