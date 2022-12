﻿Faik Öztrak ve Bilge Yılmaz varsa korkmayın!

Geçtiğimiz hafta CHP, Vizyon Belgesi'ni açıkladı. Belge açıklandıktan sonra da eleştiriler, hakaretler başladı. Bu topraklarda başarılı işlerin ödülü budur zaten… Biz bu yazıda belgeyi nesnel bir şekilde değerlendireceğiz, başarı şansının ne olduğunu ortaya koyacağız.

Birincisi şu: Eleştirenler Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini anlamamış. Kemal Bey hedefler olarak şunları belirlediğini konuşmasının başında söyledi:

1-Birleştirmek

2-Sistem Kurmak

3-Sistemi Çalıştırmak

4-Sistemi Kalıcı Hale Getirmek

Kemal Bey, Jeremy Rifkin'ı danışman yapınca bazı idrak zorluğu çeken kardeşlerimiz 'Vay efendim bizi yabancılar mı yönetecek?,' 'Vay efendim sömürge valisi' şeklinde konuşmaya başladılar. Aynen boş tenekeden çıkan sesler gibi…

Kemal Bey'in ilk amacı birleştirmek. Kemal Bey ülkeyi 6'lı Masa ile yönetecek. Kafasına göre ekonomi yönetimini bir kişiye emanet etmeyecek. İYİ Parti'de Bilge Yılmaz Hocamız da konuşacak, CHP'den Faik Öztrak da. 6'lı Masa'nın ruhu bu değil mi?

Koskoca sanayi devi Almanya Jeremy Bey'den akıl alıyor, endüstriyel dönüş icra ediyor, ama CHP sorunca kötü oluyor? Kemal Bey Almanya, Amerika gezince olmuyor! Berat Albayrak bakanken McKinsey ile danışmanlık anlaşması yapmadı mı? Erdoğan 2002 öncesi Zapsu ile Amerika'da ziyaretler gerçekleştirmedi mi? O zaman çok milliyetçi iseniz makam arabalarınız Mercedes, Audi olmasın, çocuğunuz hasta olunca antibiyotik de vermeyin, böyle bir saçmalık olabilir mi? Kemal Bey yüksek teknoloji içeren ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için bir çaba içine girmiş durumda. Bunun için çağdaş dünyanın işletmecilik prensipleri gereği konuya hâkim şirketler ve insanlarla işbirliği yapabilir ne var bunda?

Vay efendim liberal bir planmış, vay efendim Selvi Hanım uyumuş…Yahu Kemal Bey'in eşi Selvi Hanım hasta hasta gelmiş, 5 dk. önce serum yemiş, şimdi bir ulusun kaderini değiştirecek bilimsel bir çalışma açıklanmış, siz bula bula hasta bir kadını buldunuz? CHP geleceğe bakın diyor siz Selvi Hanım'a mı baktınız? Bu ne terbiyesizliktir? Bu ne cehalettir?

Belge ne söylemiş kısaca ona bakalım?

1-Endüstriyel Dönüşüm: Türk sanayisi çok mu iyi? Sizce dönüşmemesi mi gerekiyor? Yahu insaf! İhracat 231 milyar dolar, ithalat 331 milyar dolar, arada eksi 100 milyar dolar fark var. Bu sanayi modeli ile para kazanamıyoruz. Rezervler yarı mamul almak için Çin'e akıyor, sonra kasa tam takır kuru bakır kalıyor, dolar yükseliyor, dış girdi bağı nedeni ile enflasyon artıyor, vatandaş fakirleşiyor. Değiştirmeyelim mi bu sistemi?

Bir diğer konu da şu, AKP genelde sorun oluştuktan sonra çözmeye çalışır ama bu devlet yönetiminde büyük bir hatadır. AB kısa bir ssüre onra çevreye duyarlı fabrikalarda üretilmeyen ürünleri ithal etmeyecek. İhracatın yarısını AB'ye yapan Türkiye ne yapacak? Fabrikaları bir haftada mı çevreye duyarlı hale getireceksiniz? Bu işler önceden planlanır, plan dahilinde dönüşüm yapılır.

2-İş gücü Dönüşümü: İhracatın sadece %3'ü yüksek teknoloji içeriyor. Suriyeli ve Afgan iş gücü ile yapacağınız bu kadar. Peki yüksek teknoloji içeren mal üretmek için ne gerekli? İş gücünün niteliği artmalı. Nasıl olacak bu? Eğitimle. O zaman dönüşüm şart değil mi? Biz yüksek teknoloji içeren mallar üretemezsek rezervler dolmayacak, o özlediğimiz refah seviyesi ise bir hayal olarak kalacak.

3-Temiz Enerji: Fosil yakıtlara dayanarak bir gelecek inşa edilebilir mi? İster çevresel, ister siyasi gerekçeler olsun, Türkiye temiz enerji kaynaklarına dayanmak zorundadır. Bunun bir vizyon belgesine girmesinden daha doğal ne olabilir?

4-Gıda Bolluğu: Türkiye'de gıda fiyatlarının ne kadar zam gördüğünü anlatmama gerek yoktur. Tarımda girdi maliyetleri neredeyse bire üç artmış, vatandaş ete, süte, yumurtaya hasret kalmış, o zaman tarıma yeni bir bakış açısı ile yaklaşmak gerekemez mi? AKP gibi etin fiyatı artınca et ithal et, buğdayın fiyatı artınca buğday ithal et bu mudur çözüm?

Ben bir iktisatçı olarak plana bakarım, plan sağlam… Sonra döner bu işi kimler yapacak ona bakarım. AKP'nin bu tür planları hazırlayacak elinde personeli kalmadı. O işleri yapanlar AKP'den ayrıldı parti kurdular. Sayın Babacan, 6'lı Masa iktidar olduğu zaman ekonomi deneyimleri ile yardımcı olmayacak mı? Şunu şöyle yapın, böyle yapın dediğinde dinlemeyecekler mi? Bakın Türkiye'nin ekonomide iki sağlamı var: Faik Öztrak ve Bilge Yılmaz. İkisinin de tecrübesi, bağlantıları, yapıcı, insanları dinleyen pozitif kişilikleri ile ekonomideki sorunların çözülmesinde önemli görevler icra edeceklerini değerlendiriyoruz.

En büyük şansımız ise şu: CHP'nin bir vizyon belgesi var, İYİ Parti'nin de istikrar ve eylem planı hazır, DEVA'nın reçetesi elinde… Bütün bu unsurlar şu an bir masada, halk için beraber yürüyor. Her plan bir zenginlik ve her planın kıymetli hazırlayanları ekonomideki sıkıntıların giderilmesi için konuşacak, çalışacak, Masa ondan istifade edecek, kimse kafasına göre iş yapamayacak. Enflasyon başta olmak üzere sorunların çözülmesi için bir ittifak var ve bu ittifakın çözüm önerileri bizler için gerçek bir zenginlik. İşte bu güç birliği bize yarınlar için umut veriyor. Bu nedenle diyoruz ki, Faik Öztrak ve Bilge Yılmaz varken artık ekonomide korkmuyoruz, güzel günler bizim olacak…