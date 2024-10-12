Faiz çare mi?

Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra göreve geldi.

Şimşek göreve geldiği gün yani Bakan Nureddin Nebati’den görevi devralırken herkesi umutlandıran bir söz söyledi:

Rasyonel politikalar uygulayacağız!

İşte bu sözden sonra Türkiye, Mehmet Şimşek’ten çok şey bekledi.

Mehmet Şimşek yaklaşık 1,5 yıldır görevde.

Mehmet Şimşek’in bu 1,5 yıllık görev süresinde aldığı rasyonel kararları bana sıralayın lütfen?

Vergi reformu mu?

Kamuda tasarruf mu?

Hiçbiri!

Vergi reformum paketi delik deşik edildi. Servet vergisinden tutunda, sermaye piyasalarındaki milyarlık kazançlardan vergi alınması resmen paketten çıkartıldı.

500 evi olan konut ağalarından alınması planlanan kademeli vergi, paketten çıkartıldı.

Enflasyon muhasebesi nedeniyle özellikle NAS döneminde düşük faizle alınan araç ve gayrimenkullerin vergilendirilmesi paketten çıkartıldı.

Peki ne yaptılar?

KDV’yi artırdılar!

Ödenmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni bir kez daha aldılar.

Yurt dışına çıkış harcını arttırdılar.

Vatandaşın ehliyet, pasaport harcını fahiş rakama yükselttiler.

Cep telefonu vergilerini arttırdılar.

Akaryakıtta ÖTV’yi arttırdılar.

Yani NAS döneminde yiye yiye obez olan zenginlere dokunmayıp faturayı gariban vatandaşa kesti.

Tabii ki, vatandaşların harcamalarını kısması için faizleri yükseltti.

Şimdi Türkiye, faizle yatıp faizle kalkıyor.

İyi de gariban için değişen bir şey yok!

Faiz yüzde 50 de olsa bankadan kredi çekemiyor 10 olsa da! Çünkü BDDK kısıtlamaları var.

Barınma krizi patlamış, ev sahibi kiracıyı kiracı ise ev sahibini vuruyor.

İşte Mehmet Şimşek bunu yaptı!

Şimdi diyorlar ki, Mehmet Şimşek politikaları başarılı oldu, faizler insin.

İnmesi için enflasyonu düşürdü mü?

70’ten 50’ye düşmüş.

Peki nasıl düşmüş maliye politikalarıyla mı?

Hayır!

Baz etkisiyle.

Yani yarın yine yükselebilir!

O halde faiz inse ne olur, inmese ne olur.

Biz daha NAS politikasının ülkede yarattığı hasarı bilmiyoruz.

Önce adam gibi hasar tespiti yapmamız gerekiyor.