"Faiz sebep enflasyon sonuç" inadından vazgeç Erdoğan

Göreve Başlama Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir asır önce, millî mücadelesini Cumhuriyet'in kuruluşuyla tamamlayan milletimiz, Cumhuriyet'in ikinci asrını da Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracaktır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi elbette;

-"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Yemin ederek cumhurbaşkanlığının 3. dönemine başlayan Erdoğan'ın şu sözleri önemli;

"Şeyh Edebali gibi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik.

Yunus Emre gibi 'Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü' dedik.

Ahmedi Hani gibi 'İnsan, en büyük kalemin çizdiği nakıştır' dedik.

Bugün de aynı hikmet ışığının izinden gidiyoruz.

Bugün de aynı idealleri, aynı ilkeleri savunuyoruz.

Bugün de tüm Türkiye'ye, Hacı Bektaş'ın, Yunus Emre'nin, Pir Sultan'ın, Mevlana'nın, Ahmedi Hani'nin sevgi diliyle sesleniyoruz.

Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil, muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz.

'Gelin canlar bir olalım, sevelim, sevilelim' diyoruz.

Bu samimi çağrımızın, bütün renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonun tamamında makes bulacağına (yansıyacağına - OU) yürekten inanıyorum."

Evet çağrın üzerine geldim ve diyorum ki Erdoğan;

-Nefreti, öfkeyi, husumeti kesinlikle bırakmalısın…

-Muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı yücelten bir siyaset anlayışı sergilemelisin…

Muhaliflerine ağır hakaretler etmemelisin Erdoğan,

Kumpas videoları, sahte broşür ve afişleri kınamalısın Erdoğan.

Ve çok daha önemlisi;

Maliye Bakanı iken eleştirdiği Mehmet Şimşek'i bu kez Hazine ve Maliye Bakanı olarak atayarak, "Sezar'ın hakkını Sezar'a" vererek çok iyi ettin Erdoğan.

Senin yemin törenine dahi gelmeyen damadın Berat Albayrak'ın ekonomiyi batıran programından ve "Ben ekonomistim, faiz sebep enflasyon sonuç" şeklindeki ekonomi doktrininden kesinlikle vaz geçmelisin.

Şimşek'in Merkez Bankası başta ekonomi bürokrasisine kariyer sahibi liyakatli insanları atamasına ve onların alacağı önlemlere asla müdahale etmemelisin.

Bürokratlarının, üç beş maaş almalarına engel olmalısın.

Yargı kararlarına artık kesinlikle müdahale etmemelisin.

Yargının bağımsızlığını sağlayacak adımları atmalısın ki yabancı sermaye güven duyup ülkemize yatırıma gelsin, yatırım fonları ile ekonomimize katkıda bulunsun.

Emeklilerin taban fiyatlarını arttırdın ama maaş dengesizliğinin ve haksızlığın ortaya çıkmasına neden oldun ki Temmuz zamlarında bu adaletsizliği düzeltmen gerekir.

Dedin ki;

-"Türkiye'nin, 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var.

Türkiye'nin, birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.

Millet olarak, bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor…"

Erdoğan;

Yerden göğe kadar haklısın ama bu dediklerini gerçekleştirmek senin görevindir.

Cumhurbaşkanlığı yeminini tutmak ve gereğini yerine getirmek senin sorumluluğundadır.

Dedin ki;

-"Gazetecisi, yazarı, sivil toplumu, sanatçısı, siyasetçisiyle tüm muhalefet cenahının artık millî iradeyle barışmasını istiyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda Türkiye'nin bir 'büyük kucaklaşmaya' ihtiyacı olduğuna inanıyoruz…"

Tamam o zaman haydi şu kararların alınmasını sağla Erdoğan,

-RTÜK'ün 21 yıllık yaptırımlarına sicil affı getir,

-RTÜK yasasını değiştirerek bu kurula en az 10-15 yıl deneyimi olan tarafsız gazeteci, sosyolog, iletişim ve siyaset uzmanı, hukukçu gibi kişilerin meslek örgütleri tarafından seçilerek bağımsız bir kurul olmasını sağla,

-Basın İlan Kurumu tarifelerinin yükseltilmesini sağla,

-Anadolu Ajansı ve TRT'nin tarafsız yayıncılık yapmaları talimatını ver.

-TÜİK'in gerçek rakamları açıklamasını ve ENAG gibi sivil toplum oluşumlarının raporları ile paralel olması için gereğini yap,

-Yasaların Meclis'te muhalefet partileri ile iş birliği içerisinde mutabakat ile düzenlenmesine izin ver,

-Gazeteciler için açtığın tüm davalardan feragat et.

-Siyasi fezlekelerin çöpe atılmasını sağla,

-64 bin vatandaş için açılan hakaret davalarından feragat et,

-Tek akıl yerine kararları ortak akıl ile al…

-Sığınmacılar siyasetinden vazgeç…