Enflasyonu kimin körüklediği bir kez daha ortaya çıktı

Merkez Bankası’nın güncel verilerine göre 2022 sonu itibarıyla tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı son bir yılda yüzde 104 artarak 967 milyon adede yükseldi.

Yüksek enflasyon nedeniyle alışverişlerle ilgili ödeme tutarlarındaki büyük artış, özellikle büyük kupürlü kâğıt para ihtiyacını ortaya çıkardı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da geçen ay yaptığı açıklamada 2009 başında tedavüle çıkan 200 TL’nin bugünkü alım gücünün 29 liraya düştüğünü vurgulamıştı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, tedavüldeki paraların son durumu şöyle:

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre Aralık 2022 sonu itibarıyla 2021 sonuna kıyasla tedavüldeki “200 TL”lik banknot sayısı yüzde 104 artarak 966 milyon 978 bin adede ulaştı. Bu rakamlara göre piyasada tam 193 Milyar 335 Milyon 560 Bin liralık 200'lük banknot bulunuyor.

Bunun yanı sıra “100 TL”lik banknot yüzde 7 artışla 1 milyar 176 milyon 729 bin adet, yani 117 Milyar 672 milyon liralık 100 banknot bulunuyor. “50 TL”lik banknot yüzde 1 artışla 409 milyon 562 bin adet, “20 TL”lik banknot yüzde 18 düşüşle 211 milyon 205 bin adet, “10 TL”lik banknot yüzde 44 artışla 423 milyon 514 bin adet ve “5 TL’lik” banknot yüzde 13 artışla 358 milyon 560 bin adet oldu.

2021 yılına kıyasla tedavüldeki “1 TL”lik toplam bozuk para sayısı yüzde 15 artışla 3 milyar 261 milyon adede çıktı. Ayrıca “50 kuruş” sayısı yüzde 13 artışla 1 milyar 377 milyon adet, “25 kuruş” yüzde 8 artışla 1 milyar 729 milyon adet, “10 kuruş” yüzde 3 artışla 2 milyar 351 milyon adet, “5 kuruş” yüzde 3 artışla 2 milyar 366 milyon adet ve “1 kuruş” yüzde 1 artışla 341.2 milyon adede çıktı.