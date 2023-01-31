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Fatih Portakal da bankaların yeni faiz çılgınlığını fark etti. Hani faiz yüzde 9'du

Bankalar Türk Lirası mevduatlarına verdikleri faizleri yükseltmeye başladı. Bir aylık mevduata verilen faiz oranı yüzde 30 oldu. Gazeteci Fatih Portakal Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 9’da sabit bıraktığını hatırlatarak “Piyasayı baskıyla bir yere kadar tutarsın, sonrasında seni silkeler atar.” dedi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 22:20
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Fatih Portakal da bankaların yeni faiz çılgınlığını fark etti

Fatih Portakal da bankaların yeni faiz çılgınlığını fark etti. Hani faiz yüzde 9'du
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Merkez Bankası’nın gösterge faizini düşürmesine rağmen mevduat faizindeki yükseliş sürüyor. Akbank, dün itibariyle Hoş Geldin faizini yüzde 30’a yükseltti. Diğer bankaların da rekabet amacıyla bugün itibariyle bir aylık mevduata verdikleri faiz oranını yüzde 30’a çekmesi bekleniyor.

Paramedya’nın bankacılık çevrelerinden aldığı bilgiye göre, sektör yeniden TL mevduat yarışına başlıyor. Sektörde geçen haftaya kadar yüzde 24 ile 27 bandında olan Türk Lirası mevduat oranı bugün itibariyle yüzde 30’a yükseldi. Yüzde 30 faiz uygulamasını ilk devreye sokan Akbank oldu. Akbank cuma günü aldığı karar ile bugün itibariyle 1 aylık TL mevduatına yüzde 30 faiz verecek.

“KÖTÜNÜN KÖTÜSÜ DAHA YAŞANMADI”

Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde politika faizini yüzde 9’da sabit bıraktığını açıklamasını hatırlatarak Mevduat faizleri aldı başını gidiyor. Yüzde 30 görüldü. Siz istediğiniz kadar faiz %9 deyin. Piyasayı baskıyla bir yere kadar tutarsın, sonrasında seni silkeler atar. Kötünün kötüsü daha yaşanmadı.” ifadelerini kullandı.

KARARIN HEMEN ARDINDAN REMZİ ÖZDEMİR YENİÇAĞ’DA YAZMIŞTI

Akbank’ın mevduat faiz oranını yüzde 30’a yükseltme kararının hemen ardından yaptığı yorumda bu durumun, iktidarının faiz inadını kırdığı şeklinde görüldüğünü aktarmıştı.

Özdemir yaptığı yorumda, “Akbank mevduat faizinde fitili ateşledi ve 32 güne kadar olan Türk lirasına verdiği mevduat faiz oranını yüzde 30’a yükseltti. Akbank’ın bu faiz yükseltmesine Merkez Bankası ve BDDK’nın ses çıkartmaması, iktidarın faiz inadından vazgeçtiği şeklinde yorumlanıyor.” dedi.

Özdemir devamında ise “Ancak Merkez Bankası geri adım atmış görünmemek için bu geri adımı bankalar aracılığıyla yaptığı iddia ediliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Peki Akbank’ın başlattığı bu faiz artışını nasıl yorumlamak gerekiyor? Özdemir ise bu soruya şöyle yanıt verdi:

“Öncelikle Akbank’ın yüzde 30 ile başlattığı faiz artışına diğer mevduat bankalarının da kısa süre içerisinde katılması bekleniyor. Banka yöneticileri TL mevduat faiz oranının yüzde 40’a kadar devam etmesini bekliyorlar. Böylece iktidar faizi ben düşürdüm ama bankalar yükseltti diyerek yine bir günah keçisi bulmuş olacak!”

NASIL ETKİLEYECEK?
Bankaların faiz yarışı piyasaları nasıl etkileyecek? Özdemir’in “borsa”, “döviz” ve “konut” başlıklarında yaptığı yorumlar şöyle:

BORSA:
"Borsada artık tek alternatif yatırım aracı olmaktan çıkıyor. Yani mevduat faizlerinin yüzde 20 seviyesinde olması enflasyon karşısında parasını korumak isteyenler zorunlu olarak halka arzlara katılıyor ve borsada hesap açıyordu. Bu faiz yarışının borsayı kısmen de olsa olumsuz etkilemesi bekleniyor."

DÖVİZ:
"Bankaların Türk lirasına verdiği faizi yükseltmesiyle birlikte döviz üzerinde de olumsuz etkisi olacak. İktidar arka kapı satışlarıyla kontrol edemediği dövizi bu şekilde en azından seçime kadar kontrol edeceğini düşünüyor. "

KONUT:
"TL mevduat faizlerinin yükselmesi en çok konut piyasasını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Yüzde 30 ve üzeri para toplayan bankalar artan maliyetten dolayı konut kredisi faizlerini yükseltecek. Halen 1.7 civarında olan konut kredisinin yüzde 3 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu da özellikle ipotekli satışların yani kredili işlemlerin bitmesine neden olacak."

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1950
31.01.2023 22:29
Faiz indirerek olmadı, ama akp liler iyi para kazandılar, şimdi de faiz artırarak kazanmaya devam edecekler, beş para bile kazanamayan zavallılar, niye oy veriyorsunuz ???  
 
XVYZ
31.01.2023 22:29
NAS, NAS aynı hamam aynı tas...  
 
Türk
31.01.2023 22:25
Milletimiz algıyı sever  
 
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