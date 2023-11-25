Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kadrosuna yeni oyuncuları dahil etmişti. Bu isimlere Farah Zeynep Abdullah’ın da dahil olduğu konuşuluyor. Peki, Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?