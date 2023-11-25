Kızılcık Şerbeti 2. sezonuyla ekranlara yeni isimlerle dönmüştü. Her hafta Cuma günü yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Farah Zeynep Abdullah’ın katıldığı konuşulmaya başladı. Dedikodulara Farah Zeynep Abdullah ve Kızılcık Şerbeti dizisinin yapım ekibi noktayı koydu. Peki, Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
FARAH ZEYNEP ABDULLAH KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ DAHİL OLDU?
Son oynadığı Bihter rolüyle çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbetine dahil olacağı konuşuluyor. Dedikodulara Farah Zeynep Abdullah noktayı koydu.
Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu. Farah Zeynep Abdullah gelişmeyi, "Sürpriz" notuyla bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.
X hesabından gelişmeyi duyuran Farah Zeynep Abdullah, paylaşımına bir de fotoğraf ekledi.
Kızılcık Şerbeti dizisinden diğer oyuncular da Farah Zeynep Abdullah’ın kadroya dahil oluşunu paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
Kızılcık Şerbeti Farah Zeynep Abdullah’ın da yer aldığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı.