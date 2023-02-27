Alanyaspor Farioli'nin ayrılığını resmen açıkladı. Plaket verildi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Francesco Farioli dönemi sona erdi.

Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma ile İtalyan teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.



Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde; "Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.



Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görev yaptığı süreçte Francesco Farioli ve ekibi her zaman takımımıza iyi futbol oynatmak istemiş, genç oyuncular kazandırmıştır.



Bu süreçte kulüp olarak Süper Lig sıralamasında beşincilik elde etmiş ve kupa yarı finali başarısı da yaşatmıştır. Yapmış oldukları çalışmalar, göstermiş oldukları profesyonel tutum ve azim için kendilerine teşekkür ederiz." dedi."

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