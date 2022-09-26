Stefan Kuntz'dan ayrılık açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

''Karşımızda bizden daha çok isteyen ve mücadele eden bir takım vardı. Yumruk yemiştik dedik, bu sefer nakavt olduk. Gerçekten acıtıyor. Ayağa kalkacağız, pes etmeyeceğiz.''

''Bahane üretmemek lazım ama belli şeyleri de söyleyelim. 10-11 kaliteli oyuncunuzu kaybedince yerlerini doldurmak zor oluyor. Keşke daha fazla bir arada olabilsek, idman yapabilsek.''

''Şu an teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Bu takımın şu anki realitesi bu. B Ligi'ne yükseldik bunu unutmayalım. Ben asla vazgeçmem! Bu durum beni daha fazla motive etti.''

''Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil.''