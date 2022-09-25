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Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik

Uluslar C Ligi I Grubu'nda Türkiye, Faroe Adaları'na 2-0 geriye düşmesi sonrası taraftarlardan ve spor yorumcularından büyük tepki aldı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 23:24
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Türkiye Uluslar Ligi'nde 53 bin nüfuslu Faroe Adaları'na 2-0 yenik. Milli rezillik

Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
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Türkiye, Uluslar C Ligi I Grubu son maçında Faroe Adaları'na konuk oldu.

Karşılaşma devam ederken Türkiye, Faroe Adaları'na 2-1 yenildı. Bu olay sonrası futbol medyası bu skora büyük tepki gösterdi.

İşte gelen tepkiler ve paylaşımlar;

 

 

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Mustafa kizil
25.09.2022 23:55
Milli şuur Çanakkale'de kaldı.maalesef çok üzgünüm çok  
 
Orhan
25.09.2022 23:49
Bu ne kepazelik ? Memlekette işini yapan bir tane düzgün bir kurum sistem kaldı mı ? Utanın ya bırakın futbol oynamayı . İkinci lig kadrosu kursak sizlerden kat be kat daha iyi futbol oynar  
 
Cumali
25.09.2022 23:47
AKP yle yola devam her alanda çöküş  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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