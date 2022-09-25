Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik

Türkiye, Uluslar C Ligi I Grubu son maçında Faroe Adaları'na konuk oldu.
Karşılaşma devam ederken Türkiye, Faroe Adaları'na 2-1 yenildı. Bu olay sonrası futbol medyası bu skora büyük tepki gösterdi.
İşte gelen tepkiler ve paylaşımlar;
Türkiye, Uluslar C Ligi I Grubu son maçında Faroe Adaları'na konuk oldu.
Karşılaşma devam ederken Türkiye, Faroe Adaları'na 2-1 yenildı. Bu olay sonrası futbol medyası bu skora büyük tepki gösterdi.
İşte gelen tepkiler ve paylaşımlar;
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.