Stefan Kuntz'un geleceği merak ediliyordu. Hamit Altıntop son noktayı koydu

Faroe Adaları’na 2-1 mağlup olunan maçın ardından TRT Spor'a konuşan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Kuntz'un görevine devam edeceğini vurguladı.

“YOLA DEVAM EDİYORUZ, KARARLIYIZ”

Altıntop, "Yola devam ediyoruz, kararlıyız. Burada soru işareti var mı? Burada bir iddia var. Benim bir yorumum, bu iddiayı kapatır. 'Biz hocayla devam ediyoruz' diyorum sorumlu olarak. Gerçek bu" diye konuştu.

“TÜRK FUTBOLUNU İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Alınan sonucun kabul edilemez olduğunu belirten Altıntop, "Hocamızın arkasındayız dememiz, eleştirmeyin anlamına gelmez. Buna saygı göstermemizi istiyorum." dedi ve ekledi:

"4 maçtan sonra nasıl piyasaya çıkmadıysak, bugün de kendimize eleştirimizi yapıyoruz ve kabul ediyoruz. Yeni bir yönetim geldi. Eleştiri olacaktır. Yapıcı ise, Türk futbolunu bütün paydaşlarıyla kapsıyorsa, başımızın üstünde yeri var. Burada bireysel bir hedefimiz yok. Türk futbolunu ileri taşımak istiyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız, doğru uyarıları yapıyoruz da. Hoca ekibi, 24 saat boyunca sağlam bir temel atmak için uğraşıyor."

“BU GÖRÜNTÜ KABUL EDİLEMEZ”

"Koşmazsanız, kafanızı ayağınızı ikili mücadelelere sokmazsanız, kararlı oynamazsanız Faroe'ye de, Lüksemburg'a da kaybedersiniz. 3 ay önce hepsine 4-5 attık, bugün bu görüntüyü veriyoruz. Kabul edilmeyecek. Bunu oyuncularımıza hissettireceğiz."

KUNTZ İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM DEMİŞTİ

3-3'lük Lüksemburg maçının ardından Faroe Adaları'na 2-1 kaybeden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, eleştiri oklarının hedefindeki isim olurken maç sonu ayrılık iddialarını yalanlayan Alman hoca, "Bu yaşanan tablo içerisinde ben yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum. Kesinlikle daha fazla motive olmuş durumdayım. Buradan daha farklı şekilde çıkmak gerekir. Bu tip durumları daha önce de yaşamıştım" ifadelerini kullandı.