Fas kalecisi ortadan kayboldu

Bounou, milli marşlar için Fas takımıyla sıraya girdi ve ardından teknik direktör Walid Regragui ile konuşmaya gitti, o da onu kucakladı ve yedek kaleciyle konuşmak için döndü.

Daha sonra yedek kaleci Munir El Kajoui forma giydi ve Fas ikinci sıradaki Belçika'yı yenerken gol yemedi.

Regragui, maçtan sonra gizemli kayboluşu şöyle anlattı;

"Marşlardan sonra bana geldi, midesinin bulandığını kendisini iyi hissetmediği ve onu değiştirmemiz gerekip gerekmediğini sordu.Ben de iyi değilsen oynama dedim" diye konuştu.

Kanada doğumlu 31 yaşındaki Bounou'nun neden son dakikada oynamadığı merak edilirken, midesinin ve bağırsaklarının bozulduğu ileri sürüldü.