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Fas kalecisi ortadan kayboldu

Fas kalecisi Yassine Bounou, takımının Belçika'yı 2-0 yendiği Dünya Kupası galibiyetinin başlama vuruşundan önce gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. 

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 21:37
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Fas kalecisi Yassine Bounou ortadan gizemli şekilde kayboldu

Fas kalecisi ortadan kayboldu
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Bounou, milli marşlar için Fas takımıyla sıraya girdi ve ardından teknik direktör Walid Regragui ile konuşmaya gitti, o da onu kucakladı ve yedek kaleciyle konuşmak için döndü. 

Daha sonra yedek kaleci Munir El Kajoui  forma giydi ve Fas ikinci sıradaki Belçika'yı yenerken gol yemedi. 

Regragui, maçtan sonra gizemli kayboluşu şöyle anlattı;
"Marşlardan sonra bana geldi, midesinin bulandığını  kendisini iyi hissetmediği ve onu değiştirmemiz gerekip gerekmediğini sordu.Ben de iyi değilsen oynama dedim" diye konuştu.

Kanada doğumlu 31 yaşındaki Bounou'nun neden son dakikada oynamadığı merak edilirken, midesinin ve bağırsaklarının bozulduğu ileri sürüldü.

 

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