Fast food devlerinin satışları boykot nedeniyle hızla düşüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fast food devlerinin satışları boykot nedeniyle hızla düşüyor

Fast Food zincirleri KFC ve Pizza Hut’ın boykotlar nedeniyle satışlarında düşüş yaşanıyor.

Yum! Brands, KFC, Pizza Hut ve Taco Bell zincirlerinin sahibi olan ABD merkezli bir restoran işletmeciliği firmasıdır ve şirket, bu yılın ikinci çeyreğindeki finansal sonuçlarını duyurdu. Yum! Brands'in gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %4 artış göstererek 1,76 milyar dolara ulaştı, ancak bu rakam piyasa tahminlerinin biraz altında, 1,8 milyar doların altında kaldı. Şirketin net karı ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %12 düşüşle 367 milyon dolara indi, hisse başına kar da 1,46 dolardan 1,28 dolara düştü.

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Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika bölgelerindeki politik gerilimler, uluslararası fast-food zincirlerinin satış performanslarını olumsuz yönde etkiledi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde KFC'nin bölgedeki satışları yüzde beş oranında düşerken, Pizza Hut'ın satışları da yüzde üç azalma gösterdi.

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Bu yılın ilk çeyreğinde ise KFC'nin satışlarında yine yüzde beşlik bir düşüş yaşanırken, Pizza Hut için bu oran yüzde sekize ulaştı. Ayrıca, Pizza Hut'ın franchise operasyonları da sıkıntılı bir dönemden geçiyor; şirket, düşük performans ve finansal yönetim sorunları nedeniyle en büyük franchise sahiplerinden EYM Pizza'ya karşı hukuki işlemler başlattı.

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