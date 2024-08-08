Iseyemi, Heidelberg'e transfer oldu

Elizabeth Iseyemi, Acadia kadın basketbol takımı için dört sezon boyunca basketbol sahasında yüreğini ve ruhunu ortaya koyarak mücadele etti ve bu sayede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu

Şimdi aynı şeyi Avrupa'da profesyonel bir oyuncu olarak yapmayı planlıyor. Iseyemi, Almanya'da Heidelberg'de oynamak için sözleşme imzaladı.

1.83 boyundaki forvet oyuncusu imza töreninde "Çok heyecanlıyım ama içimde biraz da gerginlik var çünkü yeni bir ülkede yaşayacağım ve benim için yeni olan bir grup insanla oynayacağım" diye konuştu.

Iseyemi geçen sezon başına 22 sayıyla oynayarak Kanada'nın en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

Iseyemi, Almancasını geliştirmeye çalıştırdığını belirttikten sonra Eylül ayında sezon başlamadan önce Almanya'ya yerleşip dil kursuna başlayacağını söyledi.