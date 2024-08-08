KPSS lisans, alan Bilgisi, ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Haber Merkezi
KPSS lisans, alan Bilgisi, ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, KPSS Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı takvime göre, 2024 yılı lisans mezunlarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının duyurulacağı tarih belli oldu. Sınav sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, adayların merakla beklediği sonuçlar için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihte, KPSS lisans düzeyi sonuçları adayların erişimine açılacak.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi 1-2 ve ÖABT test sonuçlarını 23 Ağustos 2024'te resmi web sitesi üzerinden duyuracak. KPSS DHBT sınavı 22 Eylül'de gerçekleştirilecek ve adayların merakla beklediği sonuçlar 16 Ekim'de açıklanacak.

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