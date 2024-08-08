İsrail yine Gazze'ye saldırdı. 25 ölü

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırılarda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde çeşitli bölgeler ve evlerin hedef alındığı saldırılarda ise 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Basal, ayrıca İsrail'in 91 gündür Gazze'nin kuzeyine gıda ve yaşamsal malzemelerin girişine engel olduğunu vurguladı.

Sivil Savunma Biriminden yapılan bir diğer açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde İsrail hava saldırısı sonucu beyaz eşya depoları ve çevredeki dükkanlarda çıkan büyük çaplı yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Yangınlarda sadece maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, ekiplerin depolardaki yangına müdahale ettiği sırada bölgeye düzenlenen ikinci bir saldırıdan kurtulduğu bilgisi verildi.