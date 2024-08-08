Geçici vergi beyanname verme süreleri uzatıldı

Kaynak: DHA
Geçici vergi beyanname verme süreleri uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla geçici vergi beyannamelerinin son teslim tarihini 27 Ağustos 2024'e kadar uzattığını duyurdu.

Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 mali yılının ikinci dönemi için geçici vergi beyannamelerinin teslim sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, enflasyon düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğinden ve mükelleflere yardımcı olmak amacıyla, beyannamelerin son teslim tarihi 27 Ağustos 2024 Salı gününe kadar genişletildi.

Karar, internet üzerinden yapılan resmi açıklama ile kamuoyuna ilan edildi. Ayrıca, bilanço usulüne göre muhasebe tutan mükelleflerin, enflasyon düzeltmesi yapılacak son bilançonun 2004 mali yılına ait olduğu hatırlatılarak, bu defa yapılacak düzeltmenin önemi vurgulandı.

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