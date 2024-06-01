Fil sürüsü, tekerleği patlayan tırın kasasındaki portakalları afiyetle yedi

Güney Afrika'da ilginç ve eğlenceli bir olay yaşandı. Tekerleği patlayan portakal yüklü bir tır, onarım çalışmaları sırasında beklenmedik misafirler tarafından ziyaret edildi. Sürücüler tırın tekerleğini tamir etmekle meşgulken, meraklı bir fil sürüsü tırın arkasına yaklaştı.

Filler, kasada bulunan portakalları hortumları yardımıyla tek tek alıp keyifle yemeye başladı. Bu sıra dışı hırsızlık anları, çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral olan video, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.