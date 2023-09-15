Fatih Altaylı Akp'nin anayasadan Türklüğü çıkartacaklarını açıkladı. Erdoğan ‘milletin çeşitliliği’ demişti

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan yeni anayasa için ‘Milletin çeşitliliği ve zenginliği’ ifadelerini kullanmıştı. Fatih Altaylı ise bu cümlelerden anayasadan Türklüğü çıkartacaklarını anladığını söyledi.

Fatih Altaylı Akp'nin anayasadan Türklüğü çıkartacaklarını açıkladı. Erdoğan ‘milletin çeşitliliği’ demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün önce yaptığı açıklamada, “İnsanı önceleyen, milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan, toplumun gerisinde kalan değil, topluma dinamizm katan bir anayasa hedefliyoruz.” Açıklaması yaptı.

Gazeteci Fatih Altaylı Erdoğan’ın bu açıklamasından ne anlaşıldığını açıkladı.

Altaylı “Anayasadan Türklüğü çıkaracaklar” diyerek, “İlk 4 maddeye dokunmak konusunda da bazı adımlar atılabilir” dedi.

Ayrıca Altaylı, AKP’nin daha öncesinde ağır hakaret ettikleri bazı partilerle farklı bir yaklaşım içerisine girebileceklerini de iddia etti.

"ANAYASADAN TÜRLÜK ÇIKARILACAK"

Altaylı videoda şunları diyor:

Senin okuduğun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ifadesi, bir daha okur musun rica etsem?

-Milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan bir anayasa hedefliyoruz.

Altaylı: Buradan sen ne anlıyorsun? Ben şunu anlıyorum. Seni zorda bırakmıyayım şimdi, ben söyleyeyim lafı. Anayasadan Türklüğü çıkaracaklar. Öyle değil mi?

-Açıkçası ben de aynı şeyi anlıyorum.

Altaylı: Benim buradan anladığım bu yani. Anayasadan Türklükle ilgili maddeyi çıkaracaklar.

Muhtemelen ilk 4 maddeye dokunmak konusunda da bazı adımlar atılabilir. Bunun için de daha öncesinde ağır hakaret ettikleri bazı partilerle farklı bir yaklaşım içerisine girebilirler.

Şimdi bunu bu söylendikten sonra ben şunu merak ediyorum. Devlet Bahçeli bununla ilgili ne diyecek?

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