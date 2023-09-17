Fatih Altaylı'nın gündem olduğu programda ünlü tarihçiden Kılıçdaroğlu'na Abdülhamid'li gönderme

Fatih Altaylı’nın Teke Tek Bilim programına konuk ettiği tarihçi Emrah Safa Gürkan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na Abdülhamid üzerinden yaptığı gönderme çok konuşulurken, Fatih Altaylı’nın cevabı ise gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'nın gündem olduğu programda ünlü tarihçiden Kılıçdaroğlu'na Abdülhamid'li gönderme

Editör: Çağlar Bülent Sansar

2010 yılından bu yana CHP’de Genel Başkanlık yapan ve Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçim zaferi bulunmayan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı eleştiriler özellikle 14 ve 28 Mayıs’ta kaybedilen seçimlerden sonra zirve yapmış durumda.

Televizyon karşısında sürekli eleştirilen ve artık değişim çağrısında bulunan bir çok isme rastlanırken, ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na Abdülhamid’li gönderme yapması ise çok konuşuldu.

Fatih Altaylı’nın Teke Tek Bilim programına konuk olan Gürkan, “Adamlar iki telgrafla Abdülhamid’i düşürdü, biz 3000 tweetle Kemal Kılıçdaroğlu’nu düşüremedik” ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine ikili kahkahalara boğulurken, Fatih Altaylı’nın verdiği ‘‘Si… et’’ cevabı ise gündem oldu.

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