Fatih Altaylı Diyanet’in 5 yıldızlı otele gecelik verdiği ücreti açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı Diyanet’in 5 yıldızlı otele gecelik verdiği ücreti açıkladı
Harcamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet’le açıklama yapan Fatih Altaylı, 5 yıldız otelde yapılan toplantıda verilen gecelik oda ücretini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı lüks harcamalarla gündemdeki yerini koruyor. Diyanet’in bu yıl sadece günde 265 milyon 284 bin TL harcadığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı Diyanet’le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Altaylı Diyanet’in 5 yıldız otelde yaptığı toplantıda gecelik oda ücretinin ne kadar olduğunu açıkladı.

Altaylı Youtube kanalında “Ali Erbaş’ın tasarruf tedbirlerinden haberi yok. ‘Erdoğan tasarruf yapmıyorsa DİB hiç yapmaz’ diyerek 5 yıldızlı otelde toplantı yapmışlar. Gecelik oda ücreti 4000-8000 lira arasında. Buna Erbaş’ın suiti dahil değil. Anladığımız kadarıyla Diyanet kapsam dışı.” İfadelerini kullandı.

Altaylı açıklamasında “Ali Erbaş'ın bu tasarruf tedbirinden haberi var mı diye konuşuluyordu. Yokmuş. Cumhurbaşkanı'na eşit düzeyi görüyorlar kendilerini herhalde Cumhurbaşkanı tasarruf yapmıyorsa Diyanet İşleri Başkanı hiç yapmaz diyerek yine 5 yıldızlı bir otelde bir toplantıda yapmışlar.

Otelde gecelik oda ücretleri 4000 ile 8000 lira arasaıdyamış. Buna Diyanet İşleri Başkanının suiti falan dahil değil. 100.000 lira ver 200 lira mı Allah bilir. Bu arada Diyanet İşleri Başkanı’nın korumaları Özel Kalem grubu... onlar da ayrıca orada kalıyorlar. Sadece Diyanet İşleri Başkanı değişi Eşinin de şürekası var.” Dedi.

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LÜKS ARAÇ VE HARCAMALARIYLA GÜNDEMDE

Diyanet’in yılın ilk çeyreğindeki toplam harcaması 1 milyon 872 bin 372 asgari ücrete denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş lüks makam araçları ile gündeme gelmişti. Ayrıca Erbaş, son olarak özel koruma sayısı ile gündemi sarsmıştı.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün Kamuda Tasarruf Programı’nı açıklamıştı.

Her gün israf haramdır açıklaması yapan Diyanet’in harcamaları dikkat çekiyor.

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