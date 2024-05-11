İsraf haram diyen Diyanet’in yurtdışı gezilerinde 2.1 milyar TL harcadığı ortaya çıktı

Türkiye’deki ekonomik kriz milyonlarca vatandaşı yoksulluğa mahkum etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kamuda tasarrufu devreye soktu.

Sürekli vatandaşa sabır dileyen az ye diyen iktidar kesenin ağzını açtıkça açtı. Bunların başında da her seferinden “İsraf haramdır, israfın her çeşidi haramdır” diye fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı geliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son günlerde bindiği araçlarla gündemdeydi. Şimdi ise Diyanet’in yurtdışı gezilerinde harcadığı para miktarı infial yarattı.

İYİ Partili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından Diyanet’in harcadığı miktarı açıklayarak tepki gösterdi.

Türkkan’ın aktardıklarına göre Diyanet’in 2023 ve Ocak-Mart 2024 döneminde yurtdışı gezilerinin yolluk maliyeti 2,1 milyar TL oldu.

İşte Türkkan’ın o paylaşımı:

İsraf haramdır diye fetva veren kurumun başındaki adam, kamu harcamalarında israf yapanların en başında geliyor.

2023 ve Ocak-Mart 2024 döneminde sadece yurtdışı gezileri için 2,1 milyar lira yolluk adı altında para harcanmış.

Bunun izahını nasıl yapabiliriz?

LÜKS ARAÇLARI İLE GÜNDEMDE

Öte yandan Erbaş için kiralanan 16 milyon değerindeki yeni lüks makam aracı siyasi gündemde sıcaklığını koruyor.

Sadece bu değil, Erbaş'ın Amerikan malı bir arazi aracının daha olduğu ve Arabistan'da bulunduğu Erbaş'ın Mekke ziyaretlerinde o aracı kullandığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez de Diyanet’in halktan topladığı 1 milyar lirayı, İngiltere’de İngilizlere ait olan bir camiye bağışladığını söylemişti.

Diğer yandan Herkes Diyanet’in "Bonfile, biftek, kebap, iskender, ciğer" gibi pahalı ürünleri içeren yemek listesini de konuşuyor.