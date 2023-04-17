Özgür Özel: Bu seçim fedakarlık seçimidir

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP listelerinde farklı siyasi partilerden isimlerin olduğunu belirtip, "Bu seçim bundan sonra demokratik seçimler yapabilmek için fedakarlık seçimidir. Hep birlikte bu seçimde listemizin arkasındayız" dedi.

Özgür Özel: Bu seçim fedakarlık seçimidir

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında İzmir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Güzelbahçe Seçim Ofisi açılışı törenine katıldı. CHP İzmir milletvekili aday tanıtımlarının da yapıldığı törene CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve vatandaşlar katıldı.

chpli-ozel-hep-birlikte-secimde-listemizin-arkasindayiz-4206-dhaphoto4.jpg

“TARİHİN EN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ”
Törende konuşan Özgür Özel, “Aday olan, hak eden ama konjonktür gereği listelerde yer almayan arkadaşlarımızın fedakarlığının farkındayız. Hiçbir liste dört dörtlük değildir. 16 ilde 6, 65 ilde 5 parti birlikte seçime girme karar verildi. CHP listelerinde farklı siyasi partilerden arkadaşlarımız var. Burası baba evidir. Baba evinin tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. İttifak siyasetinden dolayı listelerde olmayan, istediğini göremeyen arkadaşlarımız var. Bu seçim bundan sonra demokratik seçimler yapabilmek için, Atatürk'ün hayal ettiği Türkiye'nin ikinci yüzyılına kavuşması için, zenginlik ve özgülük için, kardeşlik için fedakarlık seçimidir. Hep birlikte bu seçimde listemizin arkasındayız. İsmet Paşa'nın 'Benim en büyük yenilgim şüphesiz demokrasi zaferidir' dediği, 'Yeter söz milletindir' diye Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne zafer kazandığı 14 Mayıs 1950 yılında 14 Mayıs 2023 yolunda rakibimizle aynı pusuladayız. Demokrat Parti örgütünün adaylarının CHP'yle olması tarihin en önemli iş birliğidir” dedi.

“BİRBİRİMİZE DEĞİL, HEDEF KİTLE İLE MEŞGUL OLMALIYIZ”

Özel, aile desteği olarak 'Altın kart' çıkaracaklarını ve her aileye bir asgari ücret kazanabilecek seviyeye ulaşana kadar tam altın vereceklerini de söyledi. Seçimin ikinci tura kalmaması için çok çalışmak gerektiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yüzde 50'ye doğru gidiyoruz ama seçim 50 artı 1 oyla kazanılıyor. O bir oy seçimi ikinci tura bırakmayacak oy. Ama o bir oy belki kapı komşunuzda. Geçmişte yetiştirdiğiniz bir oyu hocalık hakkı için isteyip bu seçimi kazanma zamanı gelmiştir. Birbirimize değil, hedef kitle ile meşgul olmalıyız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Güzelbahçe Seçim Ofisi'nin açılış kurdelesi kesildi.

İlgili Haberler
Fatih Altaylı Erdoğan'ın son durumunu açıkladı
Özgür Özel AKP sıralarına gidip koltukları yokladı. AKP'lilere 'Biraz keşif yapayım' dedi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun '3 ay içinde vize sorununu nasıl çözeceğini' anlattı: Vizesiz Avrupa hayaline 3 madde kaldı
Özgür Özel: Biz Sayın İnce'yi seviyoruz, İnce'yi sevenleri de seviyoruz
Özgür Özel: EYT'de yaratılan kargaşayı hemen ortadan kaldıracağız
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı