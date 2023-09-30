Beşiktaş Fatih Altaylı'yı mahkemeye veriyor. Şenol Güneş'e 'Hödükçe davranıyor' demişti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor deplasmanından 4-2'lik mağlup ayrılmıştı.

Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'in Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Öztürk ile bir araya gelerek sarılan Salih Uçan'ı iterek soyunma odasına göndermesi oldukça konuşulurken, sosyal medyada program yapan gazeteci Fatih Altaylı bu olaya ilişkin çok sert eleştiride bulunmuştu.

Altaylı'nın bu yorumlarının ardından Beşiktaş resmi sitesinden, bir açıklama gelirken, tecrübeli gazeteci için "Haddini aşan kişilerle ilgili ivedilikle hukuki işlemlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"YouTube kanalındaki bir yayınında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanan Fatih Altaylı'yı şiddetle kınıyoruz. Eleştiri her medya mensubunun en doğal hakkıdır ancak Fatih Altaylı düşüncelerini açıklarken; basın mensubuna yakışmayan ve terbiye sınırlarını aşan çirkin ifadeler kullanmıştır. Başta adı her daim başarılar ve şampiyonluklarla anılan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile ilgili hakarete varan ifadeleri için Fatih Altaylı hakkında olmak üzere bundan sonra da haddini aşan kişilerle ilgili ivedilikle hukuki işlemlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Fatih Altaylı'nın açıklamaları şu şekilde;

-Şenol Güneş'in bu ilk vukuatı değil. Şenol Güneş bir yandan kasaba felsefecisi edasıyla acayip acayip laflar ediyor. Kimsenin ne olduğu anlamadığı ve çok babacanmış gibi pozlara giriyor. Bu tabir için beni bağışlayın ama "Hödükçe" davranışlarını sürdürüyor. Bir futbolcu üstelik geçmiş dönemde, galiba altyapısında oynadığı dönemde kalan dostuna veya abisine selam vermek istiyor. Şenol Güneş de bu arkadaşıyla sarılan futbolcusunu ite kaka içeri yolluyor. Ya sanane kardeşim. Ama bu Şenol'un ilk vukuatı değil. Şenol Güneş, sürekli bu hareketleri yapıp gündeme geliyor. Yenilmişsin zaten. Bu Salih Uçan'ın sorunu değil ki. Bu takım ortaklaşa yenilmiş ve teknik direktörün de payı var. Noluyor abi? Yenildin diye rakibinle konuşamayacak mısın? Tebrik edemeyecek misin? Ayrıca da Aboubakar gidip tekbrik ederken ona bir şey diyemedin de neden Salih Uçan'a diyorsun? Şenol Güneş zaten böyle birisi. Garip hareketleri olan garip birisi. Bana sorarsan Beşiktaş camiasına hiç yakışmıyor. Beşiktaşlılar bana kızacak belki de. Ben spor yorumlamam, adamlık yorumlarım. İnsanlık yorumlarım. Şenol Güneş bu.