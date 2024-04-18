Fatih Altaylı Mehmet Büyükekşi'nin son tezgahını ortaya çıkardı. Aziz Yıldırım'ı açıkladı

Youtube kanalından TFF Başkanlık seçimleri hakkında açıklamada bulunan Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Altaylı TFF Başkanı adaylarını açıklarken Aziz Yıldırım'ın ismi ön plana çıktı.

İŞTE ALTAYLI'NIN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ:

Türkiye Futbol Federasyonu'nda şu an yani kimsenin istemediği bir başkan var.

Evet bir seçim olacak. Orada neler oluyor ben anlayamıyorum şimdi şerefli ve haysiyetli insanlar bu

kadar ortaklaşa istemedikleri bir yerde genellikle olmazlar. Yani şimdi siz burada bütün arkadaşlar toplansın ben buranın patronu ve kurucusu da olsam siz bana desiniz ki, "Fatih abi sen bize artık zarar veriyorsun burada olmasan daha iyi olacak. Sensiz işler daha iyi gidecek" deseniz.

Yemin ediyorum ben çeker giderim dükkanı kapatır.

Onurlu haysiyetli insanlar istemedikleri yerde durmazlar genellikle.

Ben hayatım boyunca böyle yaptım.

Benim tanıdığım onurlu insanların hepsi de hayatlara böyle yaptılar.

İstemediği yerde durmadılar.

Şimdi bu zat federasyon başkanı olan zat orada duruyor.

Ben "Kardeşim bu adam Türk futbolunu mahveder. Bu adamın arkasında durmayın" diyen ilk kişi olarak o günden beri söyledim.

O yüzden söyleyeceğim her şeyi çok rahat söyleyebilirim.

Şimdi bugün bu adam istenmiyor orada ve hala oturuyor.

Maksat Avrupa Şampiyonası finallerine gidip orada locadan bu maçları seyretmek.

Ya insanda şu kadar haysiyet, utanma bir şey olursa oturmaz orada.

Kardeşim ne işin var bırak git paran varsa var. Ailen varsa var, eşin dostun arkadaşın varsa var.

Niye kendini rezil ediyorsun.

Çık git gitmiyor.

Bu arada da içeride tezgah üstüne tezgah kurmuş.

Herkes kendi adayını parlatma peşinde.

Oraya bu işlerde hiçbir menfaat ilişkisi olmayan bir adam getireceksin.

Ben söylüyorum adayım Faruk Süren Galatasaraylı.

Söyleyeceğim isme dikkat et Ali Şen Fenerbahçeli.

Aziz Yıldırım Fenerbahçeli.

Abi böyle birini getir bak. Aziz Yıldırım'ı getirin. Ben ağzımı açıp tek kelime etmem Galatasaraylı olarak.

Abi adam gibi adam getirin oraya yabancı dil bilen oturup kalkmayı bilen, namuslu, edepli adamlar getirin.