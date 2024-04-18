Fenerbahçe'de tarihi maça saatler kala flaş gelişme. Olympiakos çok şaşıracak

Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda, saat 22.00'de başlayacak maç öncesi Sarı-Lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal öğrencileriyle yaptığı maç toplantısında bazı uyarılarda bulundu, isteklerini anlattı.

Başlama düdüğü ile birlikte sahanın her yerinde rakibe baskı uygulamaları gerektiğini söyleyen tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı:

"Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu açısından çok önemli bir maça çıkıyoruz. Camiamızın bizden beklentisi büyük. İlk maçta aldığımız 3-2'lik yenilgiyi unutun, skor 0-0'mış gibi hareket edin."

İlk düdükle birlikte sizlerden baskı kurmanızı istiyorum. Rakibi bu şekilde şaşırtacağız. Taraftarımızın desteğiyle erken bulacağımız bir gol Olympiakos'u strese sokacaktır."

"Hakem ve rakiple gereksiz polemiklerden kaçının. Sadece futbolunuza konsantre olun. 90 dakika boyunca aynı ciddiyetle hareket edersek, istediğimiz sonucu alıp adımızı yarı finale yazdırırız. Hayal ettiğimiz kupaya bir adım daha yaklaşmış olacağız. Hepinize güveniyorum, şimdiden başarılar."