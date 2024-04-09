Fatih Altaylı 'Ulan edepsizler' diyerek açıkladı. Türk futbolundaki hakem çetesinin ipliğini pazara çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı 'Ulan edepsizler' diyerek açıkladı. Türk futbolundaki hakem çetesinin ipliğini pazara çıkardı
Türk futbolundaki kaos giderek büyürken, gazeteci Fatih Altaylı en büyük sorunu örnekler vererek detaylı bir şekilde açıkladı.

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesindeki yazısında "Yargı dağıtan bir insanda hiç kuşkusuz bulunması gereken en önemli özelliklerden biri, bir karaktere sahip olmasıdır.Ve bugün Türk futbolunun bu hale gelmesindeki en büyük neden, hakemler ve bu hakemlerin karakter sorunlarıdır. Olayın başlangıcı da bugüne değil, düne gider ve bugüne doğru katlanarak artar" diye yazdı.

İlk meselenin televizyonlardaki hakem eleştiri programları olduğunu vurgulayan Altaylı, "Görevi bırakan hakemler, kendilerini hemen bir televizyon kanalına atıp hakem yorumu yapmaya başlarlar. Kendi hakemliği sanki çok matah, çok kusursuzmuş gibi al ileri sar geri genç meslektaşlarını doğramaya, insan içine çıkamaz hale getirmeye, büyük maçlara titreyen bacaklarla çıkmasını sağlamaya başlarlar. Kendi yedikleri bokları unutup, millete talkın vermeye başlarlar. Hatta bazen biri yetmez, kamera karşısına sebilhane bardağı gibi dizilip, sanki aya roket yollayacakmış edası ile abuk sabuk ve en az kararları kadar güvenilmez yorumlar yapmaya başlarlar" ifadelerini kullandı.

"Ama asıl sorun faal hakemlerdedir. Ve bugün bunu çok net görüyoruz" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

Bunca eleştiri, bunca hakaret, bunca güvensizlik söylemlerine karşın hakemlerden çıt yok.

Ne bir söz ne bir eylem.

Yahu biri de çıksın “Siz bize güvenmiyorsanız bir size hiç güvenmiyoruz, maçlarınızı falan yönetmiyoruz. Hadi gidin kendinize hakem bulun” desin değil mi!

En azından “İki hafta maçlara çıkmıyoruz” diye bir tepki gösterin, çok mu zor…

Zor değil ama karakter gerektirir.

Karakter de yok, çıt da yok.

Bırakın onu, burnunun ortasına yumruk yiyen, yerde tekmelenen hakem “Bıraktım hakemliği” diyor, iki hafta sonra sahada düdük çalıyor.

Siz böyle birine, böyle bir karaktere güvenir misiniz!

Meslektaşları dayak yediği hafta hiçbir şey olmamış gibi maça çıkan diğer hakemleri adam yerine koyar mısınız!

Adam yerine koymadığınız adamın yönettiği maça güvenir misiniz!

Bu kadar basit işte!

Futbolcu da, yönetici de karaktersizi görüyor, tanıyor ve takmıyor.

Peki ya federasyondaki hakem çeteleri?

Başkanlar değişir, çeteler değişmez.

Zannedersin mafya.

Baba oğul hepsi orada.

Bir tek kutsal ruh eksik.

Hanedanlık kurmuşlar.

Zannedersin muazzam hakemlerdi de oğulları da o yoldan gidecek!

Kimse bu rezillere dönüp “Ulan edepsizler. Collina hakem değil miydi! Onun oğlu niye hakem olmadı da siz yedi sülale Türk futbolunun başına çöktünüz” diye sormaz.

Zavallının biri federasyon başkanı atanır, pardon seçilir, gider bu pisliklerin kucağına oturur.

Zanneder ki MHK başkanını değiştirince bu iş olur.

Bu çete oradayken, bu hakemlerle Türk futbolu anca bu kadar olur!

Ha bir de yabancı hakem danışmanları var federasyonun.

Her şey gibi onlar da ikinci sınıf.

Bak Ukrayna Federasyonu, kendi hakemlerinin başına Collina’yı getirmişti.

Çağırsanıza Collina’yı.

Bakın bakalım şımarık kulüp başkanlarına da, rezil hakem çetelerine de neler yapıyor.

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