Siyasal islamcıların voleybolcu kızlarımızdan nefretinin nedeni işte o sevgi. Fatih Altaylı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı kendi adını taşıyan internet sitesinde yer alan bugünkü yazısında dincilerin Kadın Voleybol Takımımıza olan nefretinin 2003'te başladığını belirtti.

"Nefretin nedeni işte o sevgi" başlıklı yazısının bir bölümünde Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasal İslamcılar, voleybolcu kızlarımıza saldırmaya devam ediyorlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftaki konuşmasında onlara açtığı koruma kalkanı bile yetmedi.

Türkiye’deki siyasal İslamcı güruhun, Kadın Voleybol Milli Takımımıza karşı bitmeyen, tükenmeyen, bitmeyecek ve tükenmeyecek bir kini var.

Bu kin ve bu nefret bugünün işi değil aslında. Ebrar, Vargas, giyim bunlar bahane.

Nefret çok daha köklü.

Çok önceye 20 sene önceye 2003’e dayanıyor.

2003 yılında, Avrupa ikincisi Kadın Voleybol Milli Takımımız ilk kez o yıl Japonya’da yapılan Dünya Kupası finallerine katılıyor.

Ve 10 Kasım günü milli kızlarımızın maçı var.

Kızlarımız sahaya çıkıyor ve Türkiye saati ile saat 9’u 5 geçe antrenör Reşat Yazıcıoğulları aniden bir mola alıyor ve takım sahanın kenarına geliyor ve Atatürk’e saygı duruşunda bulunuyorlar.

Atatürk’ün, büyük önderin izinden giden gençler olduklarını tüm dünyaya gösteriyorlar.

Siyasal İslam’ın arkasına saklanmış sapkınların bu kızlara duyduğu nefretin asıl kaynağı işte o gündür.

O saygı duruşudur.

Bu nefretin nedeni o sevgidir.

Gerisi bahanedir."