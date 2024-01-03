Hakkında soruşturma başlatılan Fatih Altaylı’dan ilk açıklama: İfadeye çağrılmadım, ama çağrılırsam da şaşırmam

Kaynak: Haber Merkezi
Hakkında soruşturma başlatılan Fatih Altaylı’dan ilk açıklama: İfadeye çağrılmadım, ama çağrılırsam da şaşırmam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı'nın 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öne sürüldü. Altaylı ise "ifadeye çağrılmadığını, ancak çağrılırsa da şaşırmayacağını" söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Gerekçe olarak ise Altaylı’nın, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından hilafet bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin yaptığı "Eline sağlık" sosyal medya paylaşımı gösterildi.

Öte yandan Başsavcılık, Altaylı hakkında, YouTube kanalından 24 Aralık’ta yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler nedeniyle de "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan ayrı bir soruşturma daha başlattı.

Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öne sürüldü.

ALTAYLI: İFADEYE ÇAĞRILMADIM

T24’ten Ceren Bala Teke’ye konuşan Fatih Altaylı ise ifadeye çağrılmadığını söyledi.

Altaylı, "Herhangi bir şekilde ifadeye çağrılmadım. Çağrılırsam da şaşırmam. İlk kez çağrılmış olmam" dedi.

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