Fırat Aydınus ‘tam bir fiyasyo’ diyerek duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Fırat Aydınus ‘tam bir fiyasyo’ diyerek duyurdu
Süper Lig'de hakem tartışmaları son sızdırılan videoyla birlikte yeni bir boyut kazandı. 1 Mart'ta gerçekleştirilen hakem toplantısı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Toplantı görüntüleri sızdıranların bir an önce bulunması gerektiğini belirten Eski Hakem Fırat Aydunus, “Diğer bir husus; eğitimci ve hakemlerin arasında geçen konuşma, içerik ve teknik olarak tam bir fiyasko” ifadelerini kullandı.

27. haftada oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçınının 10. dakikasında Galatasaray lehine verilen penaltı kararı ve VAR incelemesi uzun süre tartışılmıştı. Toplantıda Futbol Federasyonu'nun Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile karşılaşmanın hakemleri pozisyonu değerlendirdi.

“KISACASI HATA YAPTIM”

Toplantı sırasında verdiği tartışmalı penaltı kararı için Hakem Abdülkadir Bitigen, "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Maçın VAR hakemi Özgür Yankaya ise "Kısacası hata yaptım. Hakemin orada göremediğini söyleyince inceledim. Beklentiye baktım teması gördüm. O anda böyle olacağını düşündüm" şeklinde konuştu.

“KAYDI KİM SIZDIRDI”

Eski ünlü hakemlerden Fırat Aydınus konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaydı kim yapıp, sızdırdıysa bir an önce bulup açıklamalısınız. Yoksa eğitimcilerden, Mhk’den, yönetimden, Süperlig hakem ve Var kadrosundan katılanlar ile link atarak hakemlerin seminere katılımını sağlayan Hakem işleri ve müdürü Tayfur Özkan’ı zan altında bırakmış olursunuz” ifadelerini kullandı.

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ALİ KOÇ 13 MART’TA TOPLANTIDAN BAHSETMİŞTİ

25 Mart akşamı Hakem Toplantısı'nın videosunun sızdırılmasının ardından, tüm gözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üzerindeyken önemli bir detay ortaya çıktı.

Ali Koç 13 Mart'ta yaptığı açıklamada "Abdülkadir Bitigen, haftalık zoom toplantısında Antalyaspor maçında Galatasaray'a yanlış penaltı verdiğini itiraf ediyor” diye konuşmuştu.

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