Seçimlere 1 hafta kala Gelecek Partisi’nde deprem

Aydın Kuşadası'nda Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nden istifa eden 150 kişi Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen katılım törenine CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de bulundu.

Partiye katılanlara rozetini Günel taktı.

SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA BÜYÜYORUZ

“Ailemiz her geçen gün daha da büyüyor” diyen Günel, “Bugün Gelecek Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Rabia Taşdemir, ilçe yönetimi üyeleri, parti üyeleri ve Taşdemir ailesinin fertleri Cumhuriyet Halk Partimize katıldı. Yerel seçimlere sayılı gün kala bize olan desteğin her geçen gün büyüyor olması mutluluk verici. Hep dediğimiz gibi, birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerini kullandı.