Seçimlere 1 hafta kala Gelecek Partisi’nde deprem

Kaynak: ANKA
Seçimlere 1 hafta kala Gelecek Partisi’nde deprem
Seçimlere 1 haftadan az bir süre kala Gelecek Partisi’nden 150 kişi istifa etti. CHP’ye katılan isimlere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel rozet taktı. “Ailemiz her geçen gün büyüyor” diyen Günel, “Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

Aydın Kuşadası'nda Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nden istifa eden 150 kişi Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen katılım törenine CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de bulundu.

Partiye katılanlara rozetini Günel taktı.

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SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA BÜYÜYORUZ

“Ailemiz her geçen gün daha da büyüyor” diyen Günel, “Bugün Gelecek Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Rabia Taşdemir, ilçe yönetimi üyeleri, parti üyeleri ve Taşdemir ailesinin fertleri Cumhuriyet Halk Partimize katıldı. Yerel seçimlere sayılı gün kala bize olan desteğin her geçen gün büyüyor olması mutluluk verici. Hep dediğimiz gibi, birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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