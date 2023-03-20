Fatih Erbakan’dan Cumhur İttifakı’na ret. Orhan Uğuroğlu açıkladı

AKP ile görüşen ve Cumhur İttifakı’na katılmak için 30 maddelik talep listesi veren Yeniden Refah Partisi’nin kararı bekleniyor. Kararını bugün açıklayacak Yeniden Refah Partisi ile ilgili kulislerden flaş bir bilgi geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın bugün Cumhur İttifakı’na katılmama kararını açıklayacağı öğrenildi.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Fatih Erbakan daveti reddetti... Yeniden Refah Partisi lideri saat 13.00'de Cumhur İttifakına KATILMAMA kararını resmen açıklayacak” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi’nin AKP’ye verdiği 30 maddenin içinde kadınlara şiddetin önüne geçmek için çıkarılan 6284 sayılı yasanın kaldırılması da yer alıyordu.