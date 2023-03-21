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Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na neden katılmadığı ortaya çıktı

Cumhur İttifakı'nı reddererek iktidara şok yaşatan Yeniden Refah Partisi'nin aldığı kararın altında yatan gerçek olrtaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:25
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Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı’na neden katılmadığı ortaya çıktı

Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na neden katılmadığı ortaya çıktı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dün basın toplantısında Cumhur İttifakı'ndan gelen daveti kabul etmediklerini ve seçime tek başına gireceklerini açıkladı. Erbakan açıklamalarının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) giderek 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

"İNŞALLAH ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR"
Herhangi bir ittifaka dahil olmadan seçimlere girme kararı aldıklarını yineleyen Erbakan, "Yine 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz Yüksek Seçim Kurulumuza başvurumu yaptım. Eğer ikinci tura kalırsa konuşulacak konular. Yine yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare ederek adım atarız." dedi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE AÇIKLARIZ"
Cumhur İttifakı'na katılmama sebeplerine yönelik gelen soruya ise Erbakan, "Zamanı geldiğinde teferruatlı şekilde açıklarız. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz bu yönde karar aldık. Böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük. İnşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

20 VEKİL İSTEMELERİ KRİZ ÇIKARDI
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın haberine göre ise Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmama sebebi, milletvekili sayısında anlaşılamaması. Buna göre Yeniden Refah Partisi, 20 milletvekili istedi ama AK Parti bunu kabul etmedi. Yeni seçim sisteminde yüzde 7'lik oy oranına sahip bir parti 25 vekil çıkarabiliyor. Son oy oranlarına baktığımızda Yeniden Refah Partisi yüzde 1 buçuk en fazla 2 buçukluk oy oranına sahip olduğu gözlemleniyordu. Bu oy oranına sahipken 20 milletvekili talep etmesi fazla bir talep olarak okundu ve kabul görmedi.
 

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