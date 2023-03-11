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Galatasaray yeni transferini açıkladı

Galatasaray HDI Sigorta, Fatih Eren Uğur'u transfer etti.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 17:12
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Fatih Eren Uğur Galatasaray'da

Galatasaray yeni transferini açıkladı
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan orta oyuncu Fatih Eren Uğur'u kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşında ve 2.01 metre boyundaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncu, sırasıyla Tofaş, Maliye Milli Piyango, Ziraat Bankası, Afyon Belediye Yüntaş, Jeopark Kula Belediyespor, Arhavi Spor Kulübü, Spor Toto, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi.

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