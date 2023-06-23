Fatih Ergin'in ortaya çıkardığı skandalı CHP'nin ardından İYİ Parti de Meclis'e taşıdı. Suriyelilerin SGK'yı hortumladığı ortaya çıkmıştı

Yeniçağ yazarı ve haber müdürü Fatih Ergin'in kaleme aldığı, Suriyeli eczacıların sağlıklı sığınmacılara pahalı ilaçlar yazdırıp Suriye’ye gönderdiği iddiaları CHP'nin ardından İYİ Parti'nin önergesi ile yeniden Meclis gündemine taşındı.

Fatih Ergin'in ortaya çıkardığı skandalı CHP'nin ardından İYİ Parti de Meclis'e taşıdı. Suriyelilerin SGK'yı hortumladığı ortaya çıkmıştı

Yeniçağ yazarı ve haber müdürü Fatih Ergin'in kaleme aldığı, Suriyeli eczacıların sağlıklı sığınmacılara pahalı ilaçlar yazdırdığı ve bunları Suriye’ye gönderdiği iddialarını CHP'nin ardından İYİ Parti de Meclis'e taşıdı. İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Fatih Ergin’in iddiaları doğrultusunda inceleme yapılması durumunda, bahsi geçen eczacılara uygulanacak yaptırım nedir?" diye sordu.

Ergin'in 12 Haziran 2023 tarihli köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Edindiğim bilgilere göre, sadece İstanbul’da 200 civarında Suriyeli eczacı var ve hepsi SGK ile anlaşmalı.

Peki ne yapıyor Suriyeli eczaneler biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş, turp gibi sağlam Suriyelilerin üzerine ilaç yazdırıp o ilaçları Suriye’ye satıyor!
Hem de en pahalı ilaçları satıyorlar…

Bir ilaç ile iki kuş vuruyorlar sizin anlayacağınız. O ilacın hem SGK’dan ödemesini alıyorlar hem de o ilacı kaçak olarak soktukları Suriye’den para akışı sağlıyorlar…

Yani Suriyeli eczacılar Suriye ile ilaç ticareti yapabilsinler diye, SGK Türk halkının parasını onlara ödüyor.
Ne karlı ticaret ama!

Türk halkına, 'Muhacir, ümmet' diye yutturulmaya çalışanlar, sığındıkları devletin bütçesini hortumluyor.”

Yazının bu bölümünü hatırlatan Çirkin, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

1- Türkiye’de Eczacılar Odasına kayıtlı bulunan yabancı uyruklu sonradan Türk Vatandaşlığına geçmiş eczacı sayısı kaçtır?
2- Bakanlığınıza, Suriyeli eczacıların hastalığı bulunmayan Suriyeliler üzerinden pahalı ilaç yazdırıp, ilaçları Suriye’ye sattıkları yönünde bir şikayet ulaşmış mıdır?
3- Böyle bir şikayet Bakanlığınıza ulaşmadıysa, Yeni Çağ Gazetesi Yazarı Fatih Ergin’in iddiaları doğrultusunda re’sen bir inceleme yapılması düşünülmekte midir?
4- Fatih Ergin’in iddiaları doğrultusunda inceleme yapılması durumunda, bahsi geçen eczacılara uygulanacak yaptırım nedir?

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