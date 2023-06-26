Yunanistan'ın geri ittiği kaçaklar Türkiye'ye getirildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 92 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında Avrupa’ya kaçmaya çalışan kaçakların bulunduğu lastik botu tespit etti. “TCSG-905” botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu kaçakları Türkiye'ye getirdi.

Bir başka operasyonda ise “TCSG-8” ve “TCSG-905” botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan, İran ve Irak uyruklu 57 kaçak göçmeni yakaladı.

Böylece kıyıya getirilen toplam 92 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.