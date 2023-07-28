Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kaç yaşında nereli?

Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası'nın Yeni Başkan Yardımcıları, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan oldu. Peki, Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kaç yaşında nereli?