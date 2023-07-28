Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının değişikliği hakkındaki karar Remi Gazete’de yayımlanırken Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcıları arasında Fatih Karahan da var. Peki, Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kaç yaşında nereli?
Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının görevden alınmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.
FATİH KARAHAN KİMDİR?
2001'de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerini bitirdi.
Fatih Karahan, 2012 - 2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Bölümü bünyesinde İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları alanında ekonomik araştırma danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Fatih Karahan'ın son çalışmaları işgücü piyasası politikalarının makroekonomik etkilerini, demografik değişikliklerin işgücü piyasası etkilerini, kendine özgü işgücü gelir riskinin doğasını ve ücret şoklarının fiyatlara geçişini incelemektedir.