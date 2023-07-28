Boğaziçi tuhaf rektör atamaları ile yok edilmek istenirken Merkez Bankası'na atanan üç isim de Boğaziçili çıktı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları görevlerinden alındı.

Karar sonrası boşa çıkan yardımcılık görevlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ataması gerçekleştirilen üç ismin de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olması dikkat çekti.

"İKTİDAR BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NE REVA GÖRDÜĞÜ MUAMELEDEN UTANIYOR MU?"

Merkez Bankasında yaşanan görevden alma ve hızlı atamaların ardından Gazeteci Fatih Altaylı, rektör atamaları sonrasında iktidar ile karşı karşıya gelen Boğaziçilileri hatırlatan bir yazı kaleme aldı.

"Acaba iktidar Boğaziçi Üniversitesi’ne reva gördüğü muameleden utanıyor mu?" diye soran Fatih Altaylı'nın yazısında Merkez Bankası atamaları sonrasında şunları yazdı:

"Yanlış atamalar ve ayıplı görevden almalar ile üniversiteye hızla seviye kaybettirdiler. Batıdaki benzer üniversitelerde en itici güçlerden biri olan Mezunlar Derneği ile ilişkileri kopardılar.

Tam tabiri ile Türkiye’nin bu gözde üniversitesinin içine 'Sı*tılar'.

Dün Merkez Bankası yönetimine atanan üç kişinin üçü de Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Acaba iktidar Boğaziçi Üniversitesi’ne reva gördüğü muameleden utanıyor mu?"