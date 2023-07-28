Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı

Ayşe MEMİŞ/ Yeniçağ Özel haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Ekonomist ve Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir dün Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın yaptığı basın toplantısını ve Merkez Bankası Başkan yardımcılarının görevden alınmasını değerlendirdi.

"İLK BAKIŞTA OLUMLU BİR GELİŞME"

Özdemir, Gaye Erkan'ın dün yaptığı basın toplantısı ve bugün resmi gazetede yayınlanan 3 başkan yardımcısının değiştirilmesinin ilk bakışta olumlu bir gelişme olarak görüldüğünü belirtti.

Ancak Özdemir, buradaki isimlere takılmamak gerektiğini belirterek, “Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan faktörü var. Bu üç değerli isim elbette ki finans piyasaların kabul edeceği isimler, ebette kendini ispatlamış isimler, elbette uluslararası itibari olan isimler ancak bir de gerçek var ki Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusu yani Merkez Bankası üzerinde bugüne kadar Erdoğan'ın etkisi bilinen ve açık bir bilgidir” ifadelerini kullandı.

AKP’Yİ MART’A KADAR İDARE EDER

Özdemir görevden alınmaların AKP’yi idare edeceğini söyleyerek “Merkez Bankası'ndaki atamalar ve Gaye Erkan'ın açıklamaları AKP’yi Mart ayına kadar idare edecek politikalardır. Fazla bir beklenti içerisinde olmamak lazım. Eğer önemli olmuş olsaydı bu açıklamaları dünya ciddiye almış olsaydı 2 ayda Türkiye’ye para girişi olurdu” dedi.

GAYE ERKAN’IN DÜN TOPLANTIDAKİ SORUYA CEVABI

Dünki enflasyon toplantısında Gaye Erkan’a gazetecilerin sorduğu soruyu da değerlendiren Özdemir şöyle dedi:

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan bu verilen faiz kararları ile ilgili “Sorumluluk bende, elbette benim sözüm olacak” gibi bir açıklama yapmıştı burada Gaye Erkan'ın dün gazetecilerin bir sorusuna verdiği yanıtı da dikkate almakta yarar var.

Gaye Erkan “faiz enflasyona sebeptir” sözüne katılıp katılmadığını soran gazeteciye bunun bir politik soru olduğunu söyledi ve yanıtlamadı. Aslında burada Gaye Hanım halen Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını da ilan etmiş oldu. Oysa Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu ifade etmek için biz bir dünya Merkez Bankalarının yaptığı gibi rayasyonel politikaları yani “Enflasyonla mücadelede faiz silahını kullanmaktan çekinmeyeceğiz” demesi gerekiyordu işte bunu demediği için halen de Merkez Bankası üzerinde Erdoğan'ın gölgesini görüyoruz.

“ERDOĞAN’IN MERKEZ BANKASI ÜZERİNDE HALA GÖLGESİ VAR”

Erdoğan'ın gölgesi olduğu sürece ne isimlerin bir anlamı var ne de o Merkez Bankası'nın ileriye dönük tahminlerin. Yine Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %58'e çekti. Unutmayın ki bu enflasyon tahmini düne kadar %5'ti yani burada rakama takılmamak lazım. Çünkü bu rakamın önemli olması için öncelikle TÜİK’in sağlıklı bir ölçüm yapması gerekiyor ya da güvenilir bir rakamı bize sunması gerekiyor. Bir taraftan bağımsız araştırma şirketlerinin en az %100'ün üzerinde ölçtüğü enflasyon var diğer tarafta da TÜİK’in ölçtüğü %35 enflasyon var siz bu şartlarda Merkez Bankası'nın yüzde 58 enflasyon hedefini ne kadar ciddiye alırsınız. Ben inanıyorum ki piyasa bunu ciddiye almayacaktır.

“TÜRKİYE’YE HALA BİR PARA GİRİŞİ YOK”

Tamamen bu olay Merkez merkez Bankası'ndaki atamalar ve Gaye Erkan'ın açıklamaları AKP’yi Mart ayına kadar idare edecek politikalardır fazla bir beklenti içerisinde olmamak lazım. Eğer önemli olmuş olsaydı bu açıklamaları dünya ciddiye almış olsaydı 2 ayda Türkiye’ye para girişi olurdu. Maalesef ki Türkiye hala bir para girişi yok. Merkez Bankası rezervleri hala para basıp dolar satın alarak güçlendiriyor yani Türkiye'ye giren ciddi bir sermaye yok.

“MERKEZ BANKASI’NI DEĞİL ERDOĞAN’I İZLEYİN”

Bu nedenle Gaye Erkan'ın ne de Merkez Bankası'nın ya da para kurulu üyelerinin şu an için bir anlamı yok. Tamamen burada takip edilmesi gereken Merkez Bankası değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çıkacak sözler her zaman. Hala daha faizin enflasyona sebep olduğu düşüncesinden vazgeçtiğine dair bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Merkez Bankası'nın değil Erdoğan'ı izleyin.