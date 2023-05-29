Fatih Portakal Akşener’in konuşmasını ekrandan aldırıp kendi konuştu

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklama yaptığı sırada yaptığı hareket şaşırttı. Portakal, konuşmasına devam etmek için Akşener’i ekrandan aldırdı.

Fatih Portakal Akşener’in konuşmasını ekrandan aldırıp kendi konuştu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçimi kazanan Erdoğan oldu. Kılıçdaroğlu’na karşı oyların yüzde 52,16’sını alan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na karşı seçimi kazandı. Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 47,84 seviyesinde kaldı.

Tüm Türkiye seçim sürecini televizyonlardan takip etti. Sözcü TV’nin seçim özel yayınında dikkat çeken anlar yaşandı. Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşmasına başladığı sırada konuşuyordu. Portakal’ın sözüne devam etmek için Akşener’in ekrandan kaldırılmasını istemesi dikkat çekti.

Portakal, o sırada “Dur iki laf söyleyeyim, daha sonra konuşur zaten” diyerek Akşener’in ekrandan kaldırılarak kendi görüntüsünün verilmesini istedi. Portakal, sonrasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, sonuç bu. İsmail’in de dediği gibi herkesin bu toplumda bir görevi var. Benim görevim eleştirel gazetecilik yapmak. Yolumdan dönersem namerdim. Yürümeye devam edeceğiz. İyiye iyi, kötüye kötü… Teşekkür ediyorum, saygıyla kalın, sevgiyle kalın.”

Portakal’ın sözleri sonrası Akşener’in açıklamaları canlı yayında verildi.

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