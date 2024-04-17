Fatih Portakal Akşener’in profiline girince gözlerine inanamadı. Canlı yayında şoke oldu

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Fatih Portakal Akşener’in profiline girince gözlerine inanamadı. Canlı yayında şoke oldu
Meral Akşener'in sosyal medyadaki hamleleri son günlerde gündem oldu. Son yayınında Meral Akşener'in profiline tıklayan Fatih Portakal canlı yayında Akşener'in kendisini engellediğini gösterdi.

İYİ Parti için 27 Mart tarihinde kurultay yapılacak. Yerel seçimlerde hezimet yaşayan İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi sona ererken Akşener, sosyal medya hamleleriyle gündemde.

Genel başkanlık için adaylığını açıklayan Tolga Akalın'a Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz'dan da destek gelirken Akşener'in iki ismi de takipten çıktığı ortaya çıktı.

DERVİŞOĞLU VE AYDIN'I TAKİP EDİYOR

Adaylıkta ismi geçen Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın'ı takibini sürdüren Akşener'in Müsavat Dervişoğlu'nu desteklediği iddialarına Dervişoğlu "Sayın Genel Başkan'ımızın şayet gönlü benden yanaysa açık ve net olarak ifade ediyorum, bundan gurur ve onur duyarım" dedi.

GAZETECİLERİ DE TAKİPTEN ÇIKARDI

Akşener'in sosyal medyadaki takip ve engelleme hamlesi İYİ Partililerle sınırlı değil. Akşener'in gazeteci İsmail Saymaz'ı takipten çıktığını duyan Fatih Portakal, "İsmail Saymaz'ı çıkarmış sabah. Dedim beni yapmamıştır herhalde. Beni de engellemiş" deyip telefonunun ekranını kameraya göstererek duyurdu.

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"SİYASETÇİ KÜSEMEZ Kİ, BANA ÇOCUKÇA BİR HAREKETMİŞ GİBİ GELİYOR"

Portakal, Akşener'in sosyal medya hamlesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette küsen var ama Meral hanım neden küstü bilmiyorum. Partisinden birçok insanı çıkardı, attı, engelledi. Aslında gereksiz bir kaprisin içerisinde. Siyasetçi küsemez ki. Takipten çıkarmak çok saçma geliyor bana, çocukça bir hareketmiş gibi geliyor.

"MAALESEF DEMOKRATLIĞI BU KADAR"

Engellese ne olur engellemese ne olur, fark etmez de çok komik bir olay. Engelleyince mutlu mu oluyorsunuz? Biz sizi kötülük olsun diye eleştirmiyoruz ki. Hakaret de etmiyoruz. Ama maalesef Meral hanım gibilerinin demokratlığı bu kadar."

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