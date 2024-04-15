İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu’ndan Bahçeli'ye Akşener yanıtı. ‘Kimse bize istikamet çizemez’

31 Mart Yerel Seçimleri'nde alınan sonuçların ardından olağanüstü kongre düzenleyip seçim yapma kararı alan İYİ Parti'de Genel başkanlığını açıklayan Müsavat Dervişoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı çağrıya yanıt verdi.

"İYİ PARTİ'YE KİMSE İSTİKAMET ÇİZEMEZ"

Bahçeli, İYİ Parti'deki kurultay sürecine ilişkin "Sayın Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partisinin başında olması gerektiğini düşünmekteyim" sözlerini sarf etmişti. Dervişoğlu Bahçeli’ye yanıt olarak, "İYİ Parti'ye kimse istikamet çizemez" dedi.

“AKŞENER BENİ DESTEKLERSE ONUR DUYARIM"

İYİ Parti'deki olağanüstü kurultayda Akşener'in kendisini desteklediği iddialarına ilişkin konuşan Dervişoğlu, ”Akşener'in desteği benden yanaysa bundan onur ve gurur duyarım" ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKEYİ TEK ADAM REJİMİNİN KÖLESİ OLMAKTAN KURTARACAĞIZ”

Dervişoğlu, AKP'nin Anayasa değişikliği çalışmalarına ise karşı olduklarını ifade ederek, "Bu ülkeyi tek adam rejiminin kölesi olmaktan kurtaracağız. Bu rejimi güçlendirecek hiçbir düzenlemeye de müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“PARTİMİZ DIŞINDAKİ İRADELERE PARTİMİZİ TESLİM ETMEMİZ ASLA MÜMKÜN DEĞİL”

Dervişoğlu, "Partimizin dışındaki iradelere de partimizi teslim etmemiz asla mümkün değildir. İYİ Parti rant gruplarınca dizayn edilmiş bir parti değildir. Bu partiyi kuran bizatihi Türk milletinin kendisidir. Partiyi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık” ifadelerini kullandı.