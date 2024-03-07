Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den CHP'li Burcu Köksal’a yanıt

CHP'den, Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik çıkışının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart'tan itibaren Türkiye'de bütün belediye başkan adaylarının taahhütname imzalayacağını ifade etti.

"CHP'li belediyeler; kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler" ifadelerini kaydetti.

"BELEDİYE BAŞKANLARI TAAHHÜTNAME İMZALAYACAKLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın, DEM Parti'ye yönelik sözlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

8 Mart'tan itibaren Türkiye'de bütün belediye başkan adaylarının taahhütname imzalayacağını ileten Özel, " Mal varlığımı seçildiğimde belediyenin kapısına asacağım diye taahhütname imzalayacaklar. Ayrıca CHP'li belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olması konusunda, kadınların belediye hizmetlerinden yararlanması konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda, hayvan hakları konusunda, gençlerin talepleri konusunda taahhütte bulunacaklar" dedi.

Burcu Köksal'ın DEM Parti hakkındaki sözlerine de değinen Özel, "Dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. CHP'li belediyeler; kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler." açıklamasını yaptı.