Fatih Portakal çılgına döndü: Atatürk'ü pazarlık konusu yaptıysanız lanet olsun size

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirdi.

İtirazlara rağmen maçı Suudi Arabistan'da oynatma kararından vazgeçmeyen TFF'ye ve başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de tepki büyüktü.

Önce İstiklal Marşı'na izin çıkmadığı, takımların sahaya Atatürk pankartlarıyla çıkmasının da yasaklandığı belirtildi.

Daha sonra TFF, İstiklal Marşı'nın maçtan önce okunacağını açıkladı. Ancak Atatürk'le ilgili açıklama yaptı.

Tepki çığ gibi büyürken, Fatih Portakal da çılgına döndü.

Portakal, Sözcü TV'de haber bültenini açarken şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Atatürk'ü ve İstiklal Marşımızı pazarlık konusu yaptıysanız lanet olsun size. Allah'ın rahmeti de üzerinize olmasın."